TITEL DES VIDEOS

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WM-Viertelfinale:Hätte dieses Tor zählen dürfen?
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Jude Bellinghams Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Gesprächsstoff: Der Ball zuvor soll das Seil einer TV-Kamera berührt haben.
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