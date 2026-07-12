TITEL DES VIDEOS

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WM-Viertelfinale:Hätte dieses Tor zählen dürfen?

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Jude Bellinghams Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Gesprächsstoff: Der Ball zuvor soll das Seil einer TV-Kamera berührt haben.

Bellingham nach dem Ausgleichstor

Jude Bellinghams Tor zum zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte für Gesprächsstoff: Der Ball zuvor soll das Seil einer TV-Kamera berührt haben.

12.07.2026 | 0:23 min
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