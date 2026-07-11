Vor dem Viertelfinalspiel gegen England : Miami in blonden Zöpfen: Haaland-Lookalike-Contest

11.07.2026 | 23:34 |

Vor dem Viertelfinalspiel zwischen Norwegen und England veranstalten Norwegen-Fans einen Lookalike-Contest zugunsten ihres Superstars Erling Haaland.