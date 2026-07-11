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Vor dem Viertelfinalspiel gegen England:Miami in blonden Zöpfen: Haaland-Lookalike-Contest
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Vor dem Viertelfinalspiel zwischen Norwegen und England veranstalten Norwegen-Fans einen Lookalike-Contest zugunsten ihres Superstars Erling Haaland.
Sportnachrichten
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