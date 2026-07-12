"From Hero to Zero" : Torwart-Patzer entscheidet WM-Spiel von England und Norwegen

12.07.2026 | 08:15 |

"From Hero to Zero": Binnen weniger Sekunden hält Norwegen-Schlussmann Örjan Nyland stark, patzt dann aber bei einer zweiten Chance. Der Fehler führt zum entscheidenden Tor.