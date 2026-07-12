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Torwart-Patzer entscheidet WM-Spiel von England und Norwegen

"From Hero to Zero":Torwart-Patzer entscheidet WM-Spiel von England und Norwegen

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"From Hero to Zero": Binnen weniger Sekunden hält Norwegen-Schlussmann Örjan Nyland stark, patzt dann aber bei einer zweiten Chance. Der Fehler führt zum entscheidenden Tor.

Orjan Nyland

"From Hero to Zero": Binnen weniger Sekunden hält Norwegen-Schlussmann Örjan Nyland stark, patzt dann aber bei einer zweiten Chance. Der Fehler führt zum entscheidenden Tor.

12.07.2026 | 0:22 min
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