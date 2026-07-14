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WM 2026: Was die Halbfinals mit der Weltrangliste zu tun haben

Setzung vor der WM:Was die Halbfinals mit der Weltrangliste zu tun haben

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Erstmals stehen die vier bestplatzierten Teams der FIFA-Weltrangliste auch in den WM-Halbfinals. Was die FIFA damit zu tun hat.

Die Stars der besten vier WM-Teams als Bildercollage

Erstmals stehen die vier bestplatzierten Teams der FIFA-Weltrangliste auch in den WM-Halbfinals. Was die FIFA damit zu tun hat.

14.07.2026 | 0:43 min
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