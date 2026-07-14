Frankreich-Coach Deschamps vor WM-Halbfinale: Spanien ist Favorit

Frankreich gegen Spanien: Im WM-Halbfinale treffen sich heute zwei Topfavoriten mit unterschiedliche Spielphilosophien. Favorit ist Spanien - sagt jedenfalls Frankreichs Trainer Didier Deschamps. 14.07.2026 | 2:04 min

Vor dem Halbfinal-Showdown der WM 2026 gegen Europameister Spanien hat Didier Deschamps die Favoritenrolle zum Gegner geschoben. "Ich kann bestätigen, dass sie die Favoriten sind", sagte Frankreichs Nationaltrainer bei einer Pressekonferenz in Dallas. Er wolle Spaniens Coach Luis de la Fuente vor dem Duell am Dienstag (live im ZDF ab 20:15 Uhr) "nicht unter Druck setzen, aber die Erwartungen an Spanien sind hoch".

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Spanien-Trainer: Keiner ist Favorit

De la Fuente zeigte sich unbeeindruckt von den Worten seines Gegenübers. "Favorit zu sein, bedeutet mir nichts. Es ist nicht ausschlaggebend", sagte der Trainer bei der Medienrunde der Spanier.

Überhaupt sieht de la Fuente unter den vier Halbfinal-Teilnehmern keinen eindeutigen Favoriten. "Wir sind alle großartige Mannschaften", sagte er: "Es herrscht große Ausgeglichenheit. Keine ist besser als die andere." Im zweiten Halbfinale stehen sich am Mittwoch England und Argentinien gegenüber.

Deschamps verwies auf die gute Defensive der Spanier, die in sechs WM-Spielen bislang nur ein Tor kassiert haben. "Es wird mit Sicherheit ein spektakuläres Spiel", so der 57-Jährige, der nach dem Turnier nach dann 14 Jahren seinen Posten bei der Équipe Tricolore räumen wird.

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Vize-Weltmeister versus Europameister

Dass Vize-Weltmeister Frankreich die letzten Duelle gegen Spanien verloren hat - darunter das EM-Halbfinale 2024 (1:2) und das Halbfinale der Nations League im vergangenen Jahr (4:5) - spornt Deschamps nicht nochmal zusätzlich an. "Hier gibt es keine Lehren zu ziehen", sagte der Weltmeister-Trainer von 2018, "es gibt eine Wahrheit auf dem Platz".

Ähnlich sieht es de la Fuente. Frankreich habe sich seitdem "verbessert. Ihre Leistung ist jetzt besser". Doch auch seine Mannschaft, die inzwischen seit 36 Pflichtspielen unbesiegt ist, habe einen Schritt nach vorn gemacht.

Für Frankreich wiederum würde ein Sieg das dritte WM-Finale in Serie bedeuten - und stünde damit in einer Reihe mit Brasilien (1994, 1998, 2002) und Deutschland (1982, 1986, 1990).

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Rabiot kontert Yamal

Die Kampfansage von Spaniens Lamine Yamal hat die Franzosen offenbar kaltgelassen. "Wir fürchten natürlich niemanden", sagte Mittelfeldspieler Adrien Rabiot: "Alles spricht für uns. Ich glaube, wir hätten kaum in einer besseren Verfassung hierherkommen können."

Damit antwortete Rabiot auf die Aussagen von Yamal, der den verbalen Schlagabtausch eröffnet hatte. "Wenn Frankreich jemanden fürchten sollte, dann uns", sagte der Jungstar dem Fernsehsender TVE: "Wir haben sie beim letzten Mal ausgeschaltet. Wir werden sehen, was passiert, aber wir haben keine Angst."

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Quelle: SID