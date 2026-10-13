Tennis: Zverev trotz Knöchelverletzung in Shanghai weiter

Künftige Nummer eins der Tennis-Welt:Zverev trotz Knöchelverletzung in Shanghai weiter
Der künftige Weltranglistenerste Alexander Zverev steht beim ATP-Turnier in Shangahi im Viertelfinale. Im Achtelfinale beißt er sich trotz körperlicher Probleme durch.
Alexander Zverev hat das Viertelfinale beim ATP-Masters in Shanghai erreicht, doch der rechte Knöchel bereitet dem designierten Weltranglistenersten große Sorgen. Obwohl Zverev sichtlich angeschlagen war, bezwang er den Kasachen Alexander Bublik 7:6 (8:6), 4:6, 7:6 (7:1).
"Das ist nicht überraschend, ich habe in diesem Jahr viel Tennis gespielt und spüre meinen Körper immer häufiger." Das Wichtigste an diesem Tag sei der Sieg, sagte Zverev nach dem Match.
Zverev bald Nummer eins der Weltrangliste
Seit dem Vortag steht fest, dass der Deutsche in den kommenden Wochen definitiv Platz eins in der Tennis-Weltrangliste übernehmen wird. Sollte er in Shanghai gewinnen, würde dafür bereits ein Halbfinaleinzug in Wien in zwei Wochen reichen.
"Es ist sehr, sehr besonders", sagte Zverev über seinen Status als künftige Nummer eins. "Es ist ein besonderes Gefühl, das zu erreichen."
Konkurrent Sinner hat Saison schon beendet
Aktuell führt Jannik Sinner die Weltrangliste noch an. Der Südtiroler hat jedoch aufgrund anhaltender Knieprobleme vorzeitig sein Saisonende erklärt und wird seine gute Punkteausbeute aus dem Vorjahr nicht verteidigen können.
Boris Becker war bislang bei den Männern der einzige Deutsche, der an der Spitze der Tennis-Weltrangliste stand. Er führte sie im Jahr 1991 sogar zweimal an - insgesamt aber nur zwölf Wochen.