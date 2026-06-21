Sie kehrt noch einmal auf die Weltbühne zurück. Tennis-Ikone Serena Williams hat angekündigt beim Einzel in Wimbledon an den Start zu gehen.

Soll Quelle: IMAGO / Action Plus

Tennis-Königin Serena Williams feiert in Wimbledon ihr Einzel-Comeback. Wie die Veranstalter des am 29. Juni beginnenden Rasen-Klassikers am Sonntagabend mitteilten, erhält die 23-malige Major-Siegerin die letzte verbliebene Wildcard. Die 44 Jahre alte Williams hatte zuletzt bei den US Open 2022 ein Einzelmatch bestritten.

Williams bisher siebenmal triumphiert

"This is not a drill" - es ist keine Übung. Dies schrieben die Wimbledon-Organisation bei X. Williams, die an der Church Road bei 21 Teilnahmen im Einzel zwischen 1998 und 2022 siebenmal triumphiert hatte, war zur Rasensaison nach mehrjähriger Pause in London und Berlin auf die Tour zurückgekehrt, zunächst aber nur als Doppelspielerin.

Sensation: Vier Jahre nach ihrem Karriereende kehrt Serena Williams zurück. Die 44-Jährige spielt ab nächster Woche bei einem Turnier in London und vielleicht in Berlin. 02.06.2026 | 0:32 min

"Oh mein Gott, es gibt noch eine?", hatte Williams lachend in Berlin auf die Reporter-Frage geantwortet, ob sie eine Wildcard für Wimbledon annehmen würde. Eine konkrete Aussage zum Thema vermied sie aber.

Serena auch im Doppel am Start

Der Wimbledon-Veranstalter hatte bereits am Dienstagmittag bekannt, dass Serena und ihre ältere Schwester Venus (45) eine Wildcard für den Doppel-Wettbewerb des Grand-Slam-Klassikers annehmen. Venus Williams hatte 1997 und damit ein Jahr früher als ihre Schwester in Wimbledon debütiert - in einer Zeit, in der Steffi Graf, Monica Seles und Martina Hingis noch um Titel spielten.

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Quelle: SID