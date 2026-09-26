München ist Deutschlands Olympia-Bewerber

Der Zuschlag geht an München: Die bayerische Landeshauptstadt ist der Kandidat für eine deutsche Bewerbung um Olympia und Paralympics für 2036, 2040 oder 2044.

Deutscher Kandidat für Olympia: Die bayerische Landeshauptstadt. Quelle: Imago

München setzte sich bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) im Duell mit Köln-Rhein-Ruhr durch: Der deutsche Sport bewirbt sich mit München um die Ausrichtung der Olympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044. Das verkündete Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier an der Seite von DOSB-Chef Thomas Weikert in Baden-Baden. Die Bewerbung sei "eine Riesenchance für ganz Deutschland", sagte Steinmeier.

Kiel ist deutscher Segel-Kandidat

München galt schon vor der geheimen Abstimmung als Favorit. Prüfer des DOSB hielten das Münchner Konzept schon vor dem Votum für am besten geeignet, wie aus einer Bewertung durch die Evaluierungskommission hervorging. Der Vorschlag Münchens schnitt dabei knapp besser ab als der des Kontrahenten Köln-Rhein-Ruhr.

Mit Ausnahme von Fußballspielen in Stuttgart und den Segelwettbewerben in Kiel sollen sämtliche Wettkämpfe in Bayern stattfinden.

Bei der nationalen Bewerbung um die Olympischen Sommerspiele setzt München unter anderem auf den Charme der Spiele von 1972, auf sein beeindruckendes Olympiagelände und auf kurze Wege. 23.09.2026 | 2:16 min

Steinmeier: "Bringen wir unser Land in Bewegung"

Steinmeier hatte zuvor in einer Rede gesagt: "Es ist ein großes, das ist fast noch untertrieben, ein historisches Ziel, dass uns hier in Baden-Baden zusammenbringt. Wir alle wollen Olympische und Paralympische Spiele. Wir wollen sie endlich wieder nach Deutschland holen und zum ersten Mal überhaupt in unserem wiedervereinten Land."

"Bringen wir unser Land jetzt in Bewegung, um alles zu stärken, was uns verbindet", appellierte Steinmeier.

Wenn wir als Team Deutschland an den Start gehen, dann haben wir beste Chancen, Gastgeber der Spiele zu werden. „ Frank-Walter Steinmeier, Bundespräsident

München hat jetzt die Chance, Olympia zum ersten Mal seit den Sommerspielen 1972 wieder nach Deutschland zu holen. Auch damals war München Gastgeber dieses sportlichen Großereignisses. Seitdem gab es mehrere gescheiterte deutsche Bewerbungen um Sommer- und Winterspiele.

Welche Städte waren noch im Gespräch? Hamburgs Projekt war schon Ende Mai bei einem Bürgerentscheid in der Hansestadt durchgefallen. Berlin zog seine Bewerbung zwei Tage vor der DOSB-Entscheidung zurück, nachdem bei der Abgeordnetenhaus-Wahl am Sonntag die Olympia-Befürworter im Roten Rathaus abgewählt worden waren.

Nun hofft der DOSB auf eine Rückkehr der Olympischen Spiele nach Deutschland. National punktete die bayerische Landeshauptstadt mit der Unterstützung der Politik und der Bevölkerung. Bei einer Bürgerbefragung im vergangenen Oktober sicherte sich München eine Zwei-Drittel-Mehrheit für die Olympia-Pläne. 2013 war in München eine Olympia-Bewerbung für die Winterspiele 2022 noch an einem Bürgerentscheid gescheitert.

DOSB-Chef Weikert würdigte den mehrjährigen Weg der Auswahl des nationalen Bewerbers um Olympia und Paralympics als modern, transparent und erfolgversprechend. "Mancher mag sagen, der Weg war typisch deutsch", ergänzte Weikert.

Otto Fricke, Vorstandschef des DOSB, über die Entscheidungsfindung und die deutschen Olympia-Chancen. 25.09.2026 | 4:10 min

Stimmberechtigt bei dem Votum im Kurhaus von Baden-Baden waren die 42 olympischen Spitzenverbände mit je drei Stimmen sowie die persönlichen Mitglieder und die Präsidiumsmitglieder des DOSB. So waren 141 Stimmen zu vergeben. Die Entscheidung fiel im ersten Wahlgang.

Quelle: ZDF

Wie geht es nach der Entscheidung weiter?

Nach dem Votum muss Deutschland international für seine Bewerbung werben und dem IOC konkrete Pläne sowie finanzielle Garantien vorlegen. Die erste Vorauswahl für Olympia 2036 soll im März 2027 abgeschlossen sein. Bis Ende 2028 folgen strategische Verhandlungen, ehe zur entscheidenden IOC-Session Mitte 2029 nur noch die aussichtsreichsten Bewerber im Rennen sind.

Der neue Sport-Staatsminister Ronald Rauhe warb für eine Bewerbung, die Menschen begeistern könne. "Vielleicht ist es genau das, was Deutschland gerade gut gebrauchen kann: ein großes gemeinsames Ziel. Wenn wir gemeinsam an etwas glauben, dann können wir gemeinsam etwas erreichen", sagte der Kanu-Olympiasieger.

Offen ist, ob das IOC für 2036 einen Kandidaten aus Asien oder Europa bevorzugt. Indien und Katar gelten als mögliche Kandidaten für die Sommerspiele in zehn Jahren. Erwogen wird beim IOC auch eine Doppelvergabe der Spiele 2036 und 2040. Der DOSB will in jedem Fall dann mit einer überzeugenden Bewerbung bereitstehen, wenn Europa gefragt ist. Neben München haben in Europa Budapest und Istanbul Olympia-Pläne - auch Madrid, der Norden Großbritanniens und die Toskana prüfen einen Anlauf.

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