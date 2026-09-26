Olympia: Wer wird deutscher Bewerber? Die Entscheidung live

München oder Köln Rhein-Ruhr – wer kriegt den Zuschlag für die deutsche Olympia-Bewerbung 2036, 2040 oder 2044? Die Entscheidung live mit Analysen bei ZDFheute live.

Welcher deutsche Austragungsort darf sich für Olympia bewerben? Die Bekanntgabe des Deutschen Olympischen Sportbundes mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier bei ZDFheute live.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) entscheidet an diesem Samstag über den Kandidaten für eine Olympia-Bewerbung. Im Rennen sind München und Köln Rhein-Ruhr. Deutschlands finaler Kandidat tritt in den internationalen Wettkampf um die Spiele 2036, 2040 oder 2044 an.

Ursprünglich hatten sich vier Kandidaten als Austragungsort in Deutschland beworben. In Hamburg hatten die Menschen bei einem Bürgerentscheid gegen die Spiele abgestimmt. Berlin zog die Kandidatur kurz vor dem Entscheid zurück.

Wer bekommt den Zuschlag? Wie stehen die Chancen auf Olympia in Deutschland? Und wie geht es für die Bewerber weiter? Darüber spricht Christian Hoch bei ZDFheute live mit Sportmanagement-Experte Prof. Timo Zimmermann, ZDF-Sportreporter Christoph Schneider berichtet über die Entscheidung.

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