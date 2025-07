Nach dem 2:0 gegen bei EM Polen: Gwinn-Schock trübt Freude

Kreuzbandriss oder nicht? Eine MRT-Untersuchung am Samstag soll Aufschluss geben, wie schlimm Gulia Gwinns Verletzung ist.

Einen kurzen Moment hatte die kleine Gruppe um Selina Cerci und Klara Bühl sogar ein kleines Tänzchen auf dem Rasen gewagt. Die Stadionregie im Kybunpark von St. Gallen hatte mit "Völlig losgelöst" von Major Tom das Spielfeld beschallt, als Bundestrainer Christian Wück kurz darauf alle Spielerinnen in die Kabine schickte.

Jedwede Freude über das 2:0 gegen Polen zum Start in die EM 2025 schien gerade fehl am Platze. Wück sprach von einem "bitter erkauften Sieg". Seine Spielerinnen sollten nach Abpfiff zuerst Giulia Gwinn trösten. Ihr droht das Turnieraus.

"Nach unserem Kreis waren wir alle noch einmal in der Kabine und haben Giulia in den Arm genommen.

Gwinn: Schon zwei Kreuzbandrisse

"Ich habe gesehen, wie sie ein sicheres Tor verhindert. Das Knie ist betroffen. Es wäre unheimlich schlimm, wenn es etwas Schlimmeres sein sollte", sagte Wück in der Pressekonferenz. Eine MRT-Untersuchung in Zürich soll Aufschluss geben, ob sich die 26-Jährige das Kreuzband gerissen hat. Es wäre die die dritte Verletzung dieser Art in ihrer Karriere.