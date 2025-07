Fußball-EM der Frauen 2025: England und die Angst vorm Scheitern

Ungefähr so stellt man sich ein Märchenschloss vor: auf einer Anhöhe über der Stadt thronend, mit großen Türmen, luxuriösen Zimmern und einem adeligen Ambiente. "The Dolder Grand" bekommt jeder zur Antwort, der nach dem besten Hotel von Zürich fragt. Wo ohnehin vieles stilvoll rüberkommt, ragt die von Englands Fußballerinnen bezogene Herberge noch heraus. Da wäre es jammerschade, wenn sie ihr teures Edelquartier - normaler Zimmerpreis 800-900 Franken pro Nacht - räumen müssten, ehe dieses Turnier für den amtierenden Europameister richtig begonnen hat.

Doch die Gefahr des Scheiterns ist seit der Auftaktniederlage gegen Frankreich (1:2) ganz real. Im zweiten EM-Gruppenspiel gegen die Niederlande (ab 18 Uhr live im ZDF) spielen die "Lionesses" (Löwinnen) in Zürich um "All or Nothing". Es entbehrt nicht einer gewissen Pikanterie, dass plötzlich auch die Nationaltrainerin Sarina Wiegman in der Bringschuld ist.

England droht das frühe Aus

Jene listige Niederländerin, die völlig überraschend bei der Heim-EM 2017 mit den "Oranje Leuwinnen" die Trophäe einsackte, dann fünf Jahre später als Englands Teamchefin das Kunststück wiederholte. Nach dem in der Verlängerung gegen Deutschland gewonnen EM-Finale 2022 im vollbesetzten Wembley lag ihr das Mutterland des Fußballs zu Füßen. Zwölf EM-Spiele in Folge hatte Wiegman gewonnen.

Und wären bei der WM 2023 in Australien und Neuseeland die Spanierinnen nicht so vollgepumpt mit Spielfreude und Selbstbewusstsein gewesen, dann hätte es gleich im Jahr darauf in Sydney zum nächsten Coup gereicht. Englands Verband FA hat seine Erfolgsgarantin bis zur WM 2027 in Brasilien gebunden. Aber was passiert, wenn der Titelverteidiger jetzt in der EM-Vorrunde rausfliegt?