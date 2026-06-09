Knicks verlieren unter den Augen von Trump

Die New York Knicks haben sich in Spiel drei der NBA-Finals den San Antonio Spurs geschlagen geben müssen. US-Präsident Donald Trump war vor Ort und bekam Gegenwind vom Publikum.

OG Anunoby (Knicks) und De Aaron Fox (Spurs) im direkten Duell. Quelle: IMAGO / Anadolu Agency

Es hätte alles so schön sein können an diesem speziellen Tag im Big Apple, beim ersten NBA-Finalheimspiel für die Knicks seit 27 Jahren. Es kam jedoch ganz anders: In Spiel drei der NBA-Finals setzte es für die New Yorker gegen die San Antonio Spurs die erste Niederlage.

Nach dem 111:115 im Madison Square Garden steht es in der Best-of-seven-Serie 2:1. Spiel vier, das erneut in der Ostküsten-Metropole stattfinden wird, folgt am Mittwoch.

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Siegesserie der Knicks endet nach 46 Tagen

Für die Knicks endete mit der Niederlage ein Erfolgslauf von 13 Siegen in Serie, dem zweitlängsten Run der Playoff-Geschichte. Das Team hatte zuletzt vor 46 Tagen im Achtelfinale gegen Atlanta verloren. Danach war ihnen gegen die Philadelphia 76ers im Viertelfinale und die Cleveland Cavaliers um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder im Halbfinale je ein Sweep gelungen.

Das Teams aus New York wartet bereits seit 1973 auf den Gewinn der Larry O'Brien Trophy. Der deutsche Center Ariel Hukporti in den Reihen der Knicks kam gegen die Spurs erneut nicht zum Einsatz. Victor Wembanyama gelangen für die Spurs an diesem Abend 32 Punkte, Jalen Brunson kam für die Knicks auf die gleiche Ausbeute. Da zwei Spiele Serie geht damit auf jeden Fall nach San Antonio zurück.

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Buh-Rufe für US-Präsident Trump

Zeuge des Geschehens war auch US-Präsident Donald Trump. Der selbsternannte Knicks-Fan hatte die Einladung von Franchise-Besitzer James Dolan angenommen und war der erste amtierende Präsident, der ein NBA-Final besuchte.

Der Besuch Trumps sorgte allerdings nicht gerade für Euphorie. Zunächst wurde wegen der Ankunft des gebürtigen New Yorkers das traditionelle Public Viewing abgesagt. In der Arena selbst hagelte es auf den Präsidenten Buh-Rufe.

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