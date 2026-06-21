Alba Berlin ist deutscher Basketball-Meister. Gegen Bayern München setzten sich die Berliner im entscheidenden fünften Spiel mit 84:81 durch.

Moses Wood von Alba Berlin und Johannes Voigtmann von Bayer München im Zweikampf. Quelle: Imago

Zur Halbzeit lag Alba Berlin gegen den FC Bayern-Basketball mit 20 Punkten zurück. Im Schlussviertel zeigten die Berliner in München eine unfassbare Aufholjagd, die mit dem Titelgewinn gekrönt wurde. Alba gewann das entscheidende Spiel fünf mit 84:81.

Alba feierte nicht nur den zwölften Meistertitel, sondern vermieste Bayerns Trainer-Veteran Svetislav Pesic in dessen letztem Spiel vor der Basketball-Rente auch noch den letzten Pokal. Während für die Münchner eine Saison zum Vergessen damit ohne Titel zu Ende geht, sind die "Albatrosse" die große Überraschung.

Bayern-Einbruch schon in Spiel Nummer vier

Dass es überhaupt zum Showdown kam, lag an einer kapitalen Schwächephase der Bayern in Partie Nummer vier: Am Freitag führten die Münchner in Berlin noch im dritten Viertel mit zehn Punkten, die erfolgreiche Titelverteidigung war nah.

Andreas Obst hat den FC Bayern im ersten BBL-Finale gegen Alba Berlin zum Sieg geführt. Dabei hatte der Weltmeister wegen eines Infekts zuletzt pausieren müssen. 13.06.2026 | 0:11 min

Dann aber kassierten die Gäste einen schier unglaublichen 2:26-Lauf von Alba und verloren am Ende mit 61:71. Nur einmal gelangen dem deutschen Branchen-Primus in der Saison so wenig Punkte - im Oktober ebenfalls in Berlin.

So nah dran am Titel: Andreas Obst ist Quelle: imago

Albas nächste Meisterparty in München

Alba witterte indes die Chance vom großen Coup. "Wir müssen jetzt den Sack zumachen", forderte Flügelspieler Michael Rataj. Wie man in Bayern feiert, das wissen die Berliner eigentlich: Ihre bis dato letzten drei Meisterschaften 2020, 2021 und 2022 gewannen die Hauptstädter jeweils auswärts in München.

Von großer Partylaune war bei den Gästen und den mitgereisten Fans vor der Pause nichts zu spüren. Nach einem 20:25 im ersten Viertel erlebte Alba einen ähnlichen Einbruch wie zwei Tage zuvor die Bayern, ganze sieben Zähler brachte das Team von Coach Pedro Calles im zweiten Abschnitt zustande. Das bestraften die Bayern und bauten ihre Führung auf 20 Punkte aus. Dabei ließen die Gastgeber etliche Chancen auf einen noch größeren Vorsprung liegen.

Famoses Comeback nach der Pause

Bei Bayern ging wie schon in Spiel vier plötzlich gar nichts mehr und die Berliner holten Punkt um Punkt auf. Sieben Minuten vor Schluss ging Alba dann sogar in Führung (67:66). Es kam zur Zitterpartie im Finish - mit dem besseren Ende für Berlin.

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Quelle: dpa, sid