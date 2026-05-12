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Sport

Zverev-Aus im Achtelfinale von Rom: Höchstrafe im dritten Satz

Aus im Achtelfinale von Rom:Zverev: Höchstrafe im dritten Satz

von Marc Windgassen

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Alexander Zverev

Im Achtelfinale von Rom bricht Alexander Zverev gegen Luciano Darderi völlig ein. Er vergibt vier Matchbälle und verliert 6:1, 6:7 (10:12) und 0:6.

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