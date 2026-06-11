Viele WM-Spiele laufen spät oder nachts. Welche Lärmgrenzen gelten, was bei Arbeit, Schule, Autokorso und Public Viewing zu beachten ist und welche Ausnahmen möglich sind.

Fußball-WM 2026: Was bei späten Spielen zu beachten ist

Zwischen Fußballfieber und Nachtruhe: Nach 22 Uhr gelten strenge Lärmgrenzen, drinnen wie draußen. Worauf Fußballfans achten sollten. 11.06.2026 | 2:42 min

Ab 21 Uhr rollt am 11. Juni der Ball in Mexiko, den USA und Kanada - über gut einen Monat läuft dann die 23. Fußball-Weltmeisterschaft. Die deutsche Nationalmannschaft greift am 14. Juni mit dem ersten Gruppenspiel gegen WM-Neuling Curaçao ins Geschehen ein. Anstoß ist um 19 Uhr, doch nicht alle Spiele beginnen zu so angenehmen Zeiten: Die beiden anderen deutschen Gruppenspiele starten erst um 22 Uhr, viele Spiele laufen aufgrund der Zeitverschiebung sogar erst nachts oder am frühen Morgen.

Welche Regeln in puncto Nachtruhe gelten und worauf Fußball-Fans sonst noch achten sollten.

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Wie lange darf man wo schauen?

In allen Bundesländern gilt in der Zeit von 22 bis sechs Uhr eine allgemeine Nachtruhe. Das heißt allerdings nicht, dass man in dieser Zeit gar keinen Ton mehr von sich geben darf. Wer zu Hause schaut, kann also auch nach 22 Uhr den Fernseher in Zimmerlautstärke laufen lassen und auch normale Gespräche führen.

Wenn man die Spiele draußen verfolgt, etwa im Garten oder auf dem Balkon, sollte man vorsichtiger sein. Ein vorheriges Gespräch mit den Nachbarn oder dem Vermieter ist in solchen Situationen auf jeden Fall sinnvoll. Bei einer Ruhestörung drohen sonst Bußgelder vom Ordnungsamt beziehungsweise Abmahnungen durch den Vermieter.

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Sonderregelungen gelten für Restaurants, Bars und Biergärten. Extra für die WM haben Bundesregierung und Bundesrat eine Verordnung vorgelegt, die Ausnahmen vom Lärmschutz vorsieht. Public Viewing in der Kneipe ist damit auch bis in die Nacht möglich. Die konkrete Entscheidung darüber, ob eine entsprechende Genehmigung erteilt wird, liegt bei den Behörden vor Ort. Dadurch soll ein Mindestmaß an Lärmschutz für Anwohner sichergestellt werden.

Große Fanmeilen, wie man sie etwa von der WM 2006 aus Berlin kannte, wird es dieses Jahr übrigens wohl nicht geben.

Was, wenn ich am nächsten Morgen zu spät zur Arbeit komme?

Auch wenn die Nächte während der Fußball-WM vielleicht länger werden - Arbeitnehmer müssen am nächsten Tag pünktlich zur Arbeit erscheinen. Natürlich kann man sich mit dem Arbeitgeber auf einen späteren Arbeitsbeginn einigen. Einen Anspruch darauf gibt es aber nicht.

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Darf ich während der Arbeit Spiele gucken?

Hier gilt ebenfalls: Ohne Absprache mit dem Chef oder der Chefin ist es nicht erlaubt, während der Arbeit Spiele zu schauen.

Wer wiederholt zu spät kommt oder in der Arbeitszeit Spiele schaut, riskiert eine Abmahnung - und je nachdem, wie oft das passiert, sogar eine Kündigung. Wie streng Vorgesetzte mit solchen Fällen während der WM umgehen, ist aber eine andere Frage.

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Können Kinder später zur Schule gehen?

Wie für Arbeitnehmer heißt es auch für Schulkinder: Im Grundsatz gelten die gleichen Regeln wie immer. Schülerinnen und Schüler müssen also rechtzeitig in der Schule sein.

Der genaue Unterrichtsbeginn ist aber durch die Länder in der Regel nicht vorgegeben, hier haben die Schulen eigene Spielräume. Es ist also denkbar, dass etwa die erste Stunde, die normalerweise um acht Uhr beginnt, auf neun Uhr verschoben wird. Die Entscheidung hierüber liegt bei der einzelnen Schule.

In einigen Bundesländern hilft zudem ein früher Start der Sommerferien: Den Auftakt machen das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen, hier endet das Schuljahr schon am 26. Juni.

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Was muss man bei Autokorsos beachten?

Die Straßenverkehrsordnung bleibt auch während der WM in Kraft - auch beim spontanen Autokorso nach dem Sieg der eigenen Mannschaft muss man also die Verkehrsregeln beachten. Das heißt, auch im Interesse der eigenen Sicherheit, insbesondere: Nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, keine Flaggen, die die Sicht behindern, schwenken - und anschnallen. Ansonsten riskiert man Verwarn- oder Bußgelder und die Polizei kann den Autokorso auch ganz stoppen.

Erfahrungsgemäß greifen die Beamten nur ein, wenn wirklich konkrete Gefahren drohen. Beim für Autokorsos charakteristischen Hupen, an sich ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit, wird man wohl eher ein Auge zudrücken.

Daniel Heymann ist Redakteur in der ZDF-Redaktion Recht und Justiz.

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