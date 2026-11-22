Frostschäden vermeiden:Winterschutz für Pflanzen auf Terrasse, Balkon und im Garten
von Elmar Mai
Mit dem ausklingenden Jahr gilt es, seine Pflanzen auf Kälte und Frost vorzubereiten. Diese Maßnahmen helfen, Ihre Garten- und Balkonpflanzen schadlos durch den Winter zu bringen.
Viele Gartenfreunde unterliegen dem Irrtum, dass Winterschutz in erster Linie Kälteschutz sei. Doch die wahren Gefahren lauern woanders. Tatsächlich müssen Pflanzen, die Kälte nicht vertragen, vorbereitet oder rechtzeitig an einen geschützten Ort gebracht werden. Bei deutlichen Minusgraden erfrieren sie sonst unweigerlich.
Gefährlicher als "nur" Kälte sind jedoch schnelle Temperaturschwankungen, vor allem im Wurzelbereich, zu viel Sonne, besonders bei Immergrünen oder eisige Ostwinde bei Frosttemperaturen.
Topfpflanzen vor Kälte schützen
Bei kalten Schönwetterlagen ist es auch mitten im Winter nicht ungewöhnlich, dass die Temperaturen in der Mittagssonne stark ansteigen und mit Sonnenuntergang wieder abrupt fallen. Besonders bei Topfpflanzen in dunklen Plastikgefäßen, die sich schnell aufheizen, kommt es leicht zu Wurzelschäden.
Abhilfe schaffen Terrakotta-Töpfe, die dickwandig sind und die sich wegen ihrer hellen Farbe deutlich langsamer erwärmen. Oder man verpasst den Töpfen einen "wärmenden Mantel" aus trockenem Herbstlaub.
Je nach Kübelgröße kann man aus Kaninchendraht oder bei kleineren Töpfen auch mit einem Jutesack eine lockere Umhüllung schaffen und den Zwischenraum mit trockenem Herbstlaub verfüllen. Diese Schutzhülle hält die Sonnenstrahlen ab und das Laub schützt vor starken Temperaturschwankungen.
Das Laub sollte möglichst trocken gehalten werden, sonst klatscht es zusammen - ähnlich einem Federbett - und die Wirkung lässt nach. Denn nicht das Laub, sondern die eingeschlossene Luft isoliert.
Isolierung statt Wärmeleiter
Kriechende Kälte kommt bei Steinböden auch von unten. Daher die Töpfe nicht direkt auf den Boden stellen. Als Isolierung reichen entweder eine untergelegte Styroporplatte, ein paar Holzleisten oder handelsübliche Terrakotta-Füßchen. Alle drei sind schlechte Wärmeleiter.
Bei Kletterpflanzen sind Holz- oder Kunststoff-Konstruktionen den Metall-Rankhilfen vorzuziehen. Denn Metall ist ein hervorragender Wärmeleiter, der starke Temperaturunterschiede fördert, Holz und Kunststoff dagegen deutlich weniger.
Tipps zum Schutz vor der "unheiligen Allianz": Frost und Sonne
Besonders Bäume mit dunkler Rinde sind bei Frost und Sonne gefährdet. Birken kennen dagegen einen Trick: Sie bilden eine weiße Rinde, welche die Sonne reflektiert und eine schnelle Erwärmung verhindert. Dunkle Rinde dagegen heizt auf der Sonnenseite auf und bleibt im Schatten gefroren. Das führt zu Spannungsrissen. Abhilfe schafft ein Anstrich mit weißer Kalkfarbe, die den Baumstamm wirksam schützt.
Sonne und Frost sind auch sonst eine "unheilige Allianz". Immergrüne Pflanzen betreiben bei Sonne Fotosynthese. Wenn aber der Boden gefroren ist, gibt es keinen Wassernachschub und die Pflanzen vertrocknen. Da helfen mehrere Maßnahmen: Zum einen kann man die Pflanzen mit einem Vlies leicht abdunkeln und den Stoffwechsel reduzieren, zum anderen sollte man Kübel in den Schatten rücken, muss dann aber in jedem Fall gießen. Es hilft auch, die Pflanzen zu besprühen. Bildet sich Eis auf den Blättern, ist das ein guter Frostschutz.
Mulchen gegen Kahlfröste
Kahlfröste sind besonders gefürchtet. Sie entstehen bei Sonne und starkem Frost ohne eine Schneedecke. Dann passiert mehrerlei. Erstens dringt die Kälte tiefer als sonst in den Boden ein. Zweitens geht Eis in Wasserdampf über, ohne dabei flüssig zu werden. Den direkten Übergang eines Stoffes vom festen in den gasförmigen Aggregatzustand bezeichnet man als Sublimation.
Daher trocknen bei Wintersonne offene Böden stark aus und Pflanzen können verdursten. Wenn dann noch ein kalter Ostwind weht, wird es kritisch. Eine wirksame Maßnahme ist, den Boden zu mulchen. Herbstlaub, getrockneter Grasschnitt oder eine Lage Kompost sind sogar kostenlos. Auch Stroh kann als Schutz hilfreich sein.
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