Backmatte statt Backpapier:Öko-Test prüft Silikon-Backmatten: Nur drei überzeugen
von Florence-Anne Kälble
Sie gelten als ökologische Alternative zu Backpapier: Silikon-Backmatten. Wie gesund deren Einsatz ist, hat Öko-Test geprüft. Nur drei von 17 Matten erhalten eine Empfehlung.
Vorweihnachtszeit ist Plätzchenzeit - beim Backen liegt der Griff zum Backpapier nahe. Umweltschonender sollen Silikon-Backmatten sein, da sie wiederverwendbar sind. Wie gut die Alternative für die Gesundheit ist, prüfte Öko-Test für die Dezember-Ausgabe. Das Urteil fällt ernüchternd aus: Nur drei von 17 Matten überzeugen.
Überzeugt hatte die Tester vor allem die teuerste Matte im Test: Die Tupperware Silikon Backunterlage erhielt als einzige die Bestnote "sehr gut". Eindeutiges Schlusslicht war die Backmatte von Tedi mit der Gesamtnote "ungenügend". Vier weitere Matten fallen mit "mangelhaft" durch.
Phenolrückstände in Backmatten gefunden
Das Labor fand in elf von 17 Produkten Phenol. Der Stoff gehört zu den aromatischen Kohlenwasserstoffen. Er stehe laut CLP-Verordnung (EU-Chemikalienverordnung, die die Einstufung und Kennzeichnung von gefährlichen Stoffen und Gemischen regelt) im Verdacht, erbgutschädigend zu sein, und könne zu Nervenstörungen führen, kritisiert Öko-Test.
Das Phenol gelange vermutlich als Rückstand aus der Silikonherstellung in die Matten. Öko-Test geht davon aus, dass der flüchtige Stoff beim Backen zumindest teilweise ins Backgut übergehen kann.
Bestandteile aus Silikon im Backgut
Phenol führte zwar zur Abwertung, für die Gesamtnote spielten aber noch weitere Inhaltsstoffe eine Rolle. So kritisierten die Tester, dass fast jede zweite Backmatte zu viele Bestandteile aus dem Silikon an das Backgut abgab. Das ergab ein standardisierter Test mit drei Backdurchgängen im Labor. Wie groß die Menge sein konnte, zeigte eine Backmatte im Test: Ihre Gesamtmigration entsprach etwa dem Gewicht eines kleinen Legosteins mit einer Noppe.
Welche Substanzen genau übergingen, zeigte die Analyse jedoch nicht. Bedenkliche Stoffe ließen sich laut Öko-Test nicht ausschließen. Als Maßstab zur Bewertung diente der Grenzwert der EU-Kunststoffverordnung. Er gilt zwar nicht explizit für Silikon, doch einen eigenen Grenzwert gibt es bislang nicht. Dieser sei seit rund 20 Jahren in Arbeit, merkt Öko-Test an.
Backmatten ausheizen
Die mit Gesamtnote "mangelhaft" bewertete Backmatte von Tedi dünstete laut Öko-Test mehr flüchtige organische Bestandteile (VOC) aus, als das Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) mit seinem Richtwert als Maximalmenge empfiehlt. Das Untersuchungsamt CVUA Stuttgart geht davon aus, dass VOC aus Silikon-Backutensilien in Lebensmittel übergehen und diese auch sensorisch beeinträchtigen könnten. Beispielsweise können sie das Sick-Building-Syndrom auslösen, das mit Müdigkeit oder Kopfschmerz einhergehe.
Doch nicht BPA-frei wie angegeben
Obgleich die Werbung anderes verspricht, wurde im Labor in gleich zwei Backmatten Bisphenol A (BPA) nachgewiesen. Unter anderem im Dreierset der Avana Backmatte aus Silikon - Gesamtnote "ausreichend" - konnte das Labor Gehalte der hormonwirksamen Chemikalie nachweisen. Öko-Test geht hier nicht von einem bewussten Einsatz aus, da die Mengen sehr gering waren.
VOC-Werte können laut Öko-Test gesenkt werden, indem die Backmatten am Ende der Herstellung für einige Stunden ausheizen. Dieses sogenannte Tempern verbrauche viel Energie und sei deshalb kostenintensiv. Tedi erklärte gegenüber Öko-Test, dass das Erhitzen der Matten bereits Teil des Produktionsprozesses sei. Die Tester merkten an, dass das Produkt nur recht knapp über dem Richtwert läge.
Wichtige Verbraucherinformationen
Die Tester hielten es für unerlässlich, den Verbrauchern Informationen zur Nutzung der Backmatten zu geben. Je besser diese gepflegt werden, desto länger würden sie halten und seien somit umso ökologischer. Wichtig sei, darauf zu schauen, bis zu welcher Maximaltemperatur die jeweilige Matte genutzt werden darf.
So wurde getestet
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