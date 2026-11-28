Tierkauf gut vorbereiten:Haustier anschaffen: Was Sie vorher beachten sollten
von Julia Güth
Hund, Katze oder Kaninchen: Die Bedürfnisse eines Haustieres müssen zur eigenen Lebenssituation passen. Eine Checkliste zeigt, welche Fragen es vor der Anschaffung zu klären gilt.
Laut Industrieverband Heimtierbedarf e. V. (IVH) und Zentralverband der Heimtierbranche e. V. (ZZF) lebten 2025 etwa zehn Millionen Hunde und knapp16 Millionen Katzen in deutschen Haushalten. Ein Haustier zu haben, wünschen sich viele Menschen. Doch ein Tier aufzunehmen, bedeutet jahrelange Verantwortung. Die Entscheidung beginnt lange vor der Anschaffung.
Welches Haustier passt zu mir?
Ein sportlicher Hund klingt verlockend, wenn man selbst endlich häufiger joggen möchte. Was aber, wenn es dann nur beim Vorsatz bleibt? Entscheidend ist, ob der tatsächliche Alltag und nicht das Wunschbild zu den Bedürfnissen des Tieres passt.
Vor dem Kauf sollte klar sein: Wie viel Bewegung, Platz, Beschäftigung oder Gesellschaft braucht das Tier? Das gilt für Hunde und Katzen ebenso wie für Kaninchen, Vögel oder Reptilien. Nicht jede Tierart lässt sich unter allen Wohnbedingungen tiergerecht halten.
Das sollte man vor der Anschaffung bedenken
Auch wenn die räumlichen Voraussetzungen grundsätzlich für das Tier passend sind, sollten Mieter noch vor der Anschaffung eines Haustieres auf jeden Fall prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Mietvertrag eine Tierhaltung erlaubt.
Zudem muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch eine gründliche Vorbereitung nicht unbedingt vor Überraschungen schützt. Vielleicht kann der Hund nicht allein bleiben, reagiert heftig auf Artgenossen oder die Katze wird unsauber. Dafür kann es viele Ursachen geben.
Lösungen kosten oft Zeit, Geduld und Geld. Bin ich dazu bereit? Wer betreut das Tier bei Krankheit oder im Urlaub? Und reichen die finanziellen Mittel auch für unerwartete Tierarztkosten? Außerdem bedeutet ein Haustier gerade am Anfang oft viel Arbeit.
Checkliste für die Anschaffung eines Haustieres
Was beim Kauf eines Tieres zu beachten ist
Wer sich für ein Tier vom Züchter entscheidet, sollte sich mehrere Zuchtstätten vor Ort anschauen. Wie wachsen die Tiere auf, ist das Muttertier zu sehen und welche Gesundheitsuntersuchungen wurden gemacht?
Auch die Zuchtziele zählen: Gesundheit und Verhalten sollten wichtiger sein als seltene Fellfarben oder extreme Körpermerkmale. Seriöse Züchter beantworten Fragen und wollen ihrerseits wissen, wohin ihre Tiere kommen. Ein Stammbaum allein ist keine Gesundheitsgarantie.
Bei exotischeren Tieren wie Reptilien können zusätzliche Herkunfts- und Artenschutznachweise erforderlich sein. Dass ein Tier im Zoofachgeschäft angeboten wird, sagt noch nichts darüber aus, ob seine Haltung tiergerecht ist. Auch hier sollte man sich informieren.
Tiere aus dem Tierheim oder Tierschutz
Im Tierheim können Mitarbeitende häufig etwas über Verhalten, Gesundheit und besondere Bedürfnisse eines Tieres sagen. Kennenlerntermine, Beratung und Schutzvertrag sollen helfen, dass Tier und Mensch zusammenpassen. Ein Tier aus dem Tierheim ist nicht automatisch schwieriger und ein Welpe nicht automatisch unkompliziert.
Auch Tierschutzorganisationen vermitteln Tiere, teils über Pflegestellen oder aus dem Ausland. Wichtig sind Angaben zu Herkunft, Gesundheit, Vertrag und Ansprechpartnern. Bei Auslandstieren gelten besondere Einreise- und Gesundheitsvorschriften.
Vorsicht bei dubiosen Angeboten
Ein niedriger Preis kann ein Warnsignal sein, ein hoher ist aber kein Beweis für Seriosität. Wer das Tier nicht am Aufzuchtort besuchen darf, keine nachvollziehbaren Unterlagen erhält oder zu einer schnellen Übergabe oder sofortigen Zahlung gedrängt wird, sollte misstrauisch werden.
Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke
Immer wieder werden Tiere verschenkt, in der Hoffnung, eine Freude zu machen. Davon ist dringend abzuraten. Die Entscheidung, sich ein Tier anzuschaffen, sollte gründlich durchdacht sein und mit allen Beteiligten besprochen werden, um zu vermeiden, dass das Tier am Ende doch wieder abgegeben werden muss.
Weitere Informationen findet man hier:
Julia Güth ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Mehr zum Thema Haustiere
Vierbeiner am Arbeitsplatz:So klappt's mit dem Hund im Bürovon Valentina Kurscheidmit Video5:06
Haltungskosten steigen :Was tun, wenn die Liebe zum Haustier unbezahlbar wird?von Svenja Dohmeyermit Video2:17
Die Pet Economy:Wie die Liebe zum Haustier für einen Milliarden-Markt sorgtvon Hannah Kochmit Video7:42
Krallenpflege für Haustiere:So schneiden Sie Krallen bei Hund und Katze richtigvon Thilo Hopert
Weitere Ratgeber-Themen
Backmatte statt Backpapier:Öko-Test prüft Silikon-Backmatten: Nur drei überzeugenvon Florence-Anne Kälble
Fernseher als Spion:Smart-TVs geben Daten weiter: Wie Sie das verhindernvon Sven-Hendrik Hahn
Teuer ist nicht gleich prickelnd:Stiftung Warentest: Alkoholfreier Sekt im Testvon Gereon Helmesmit Video4:40
Herbstpflanze Heide:Mit Heide Farbe in den Herbstgarten bringenvon Elmar Maimit Video7:10