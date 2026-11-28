Hund, Katze oder Kaninchen: Die Bedürfnisse eines Haustieres müssen zur eigenen Lebenssituation passen. Eine Checkliste zeigt, welche Fragen es vor der Anschaffung zu klären gilt.

Vor allem Welpen und Kitten sind häufig Opfer von illegalem Tierhandel. Unterwegs mit Jana Hoger von der Tierschutzorganisation PETA. 06.11.2026 | 3:35 min

Laut Industrieverband Heimtierbedarf e. V. (IVH) und Zentralverband der Heimtierbranche e. V. (ZZF) lebten 2025 etwa zehn Millionen Hunde und knapp16 Millionen Katzen in deutschen Haushalten. Ein Haustier zu haben, wünschen sich viele Menschen. Doch ein Tier aufzunehmen, bedeutet jahrelange Verantwortung. Die Entscheidung beginnt lange vor der Anschaffung.

Welches Haustier passt zu mir?

Ein sportlicher Hund klingt verlockend, wenn man selbst endlich häufiger joggen möchte. Was aber, wenn es dann nur beim Vorsatz bleibt? Entscheidend ist, ob der tatsächliche Alltag und nicht das Wunschbild zu den Bedürfnissen des Tieres passt.

Vor dem Kauf sollte klar sein: Wie viel Bewegung, Platz, Beschäftigung oder Gesellschaft braucht das Tier? Das gilt für Hunde und Katzen ebenso wie für Kaninchen, Vögel oder Reptilien. Nicht jede Tierart lässt sich unter allen Wohnbedingungen tiergerecht halten.

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Das sollte man vor der Anschaffung bedenken

Auch wenn die räumlichen Voraussetzungen grundsätzlich für das Tier passend sind, sollten Mieter noch vor der Anschaffung eines Haustieres auf jeden Fall prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen der Mietvertrag eine Tierhaltung erlaubt.

Zudem muss man sich darüber im Klaren sein, dass auch eine gründliche Vorbereitung nicht unbedingt vor Überraschungen schützt. Vielleicht kann der Hund nicht allein bleiben, reagiert heftig auf Artgenossen oder die Katze wird unsauber. Dafür kann es viele Ursachen geben.

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Lösungen kosten oft Zeit, Geduld und Geld. Bin ich dazu bereit? Wer betreut das Tier bei Krankheit oder im Urlaub? Und reichen die finanziellen Mittel auch für unerwartete Tierarztkosten? Außerdem bedeutet ein Haustier gerade am Anfang oft viel Arbeit.

Checkliste für die Anschaffung eines Haustieres

1. Passt das Tier zu mir? Ich habe mich über die Bedürfnisse und das Verhalten der Tierart informiert.

Ich kenne die besonderen Anforderungen der Rasse beziehungsweise Art.

Tier-Allergien können für alle im Haushalt lebenden Personen ausgeschlossen werden.

Ich kann das Tier unter meinen Wohnbedingungen artgerecht halten.

Meine Entscheidung passt zu meinem tatsächlichen Alltag und nicht nur zu meinen guten Vorsätzen. 2. Habe ich genügend Zeit? Ich kann die tägliche Versorgung, Pflege und Beschäftigung sicherstellen.

Ich habe ausreichend Zeit für Eingewöhnung und gegebenenfalls Erziehung eingeplant.

Die Betreuung während meiner Arbeitszeit ist geklärt.

Auch für Urlaub, Krankheit oder andere Notfälle gibt es eine Betreuungslösung. 3. Kann ich mir ein Tier leisten? Die Anschaffungs- und Ausstattungskosten sind eingeplant.

Ich kann laufende Kosten für Futter, Pflege und tierärztliche Versorgung tragen.

Ich habe finanzielle Rücklagen oder eine geeignete Absicherung für unerwartete Tierarztkosten.

Zusätzliche Kosten wie Hundesteuer, Versicherung oder Training habe ich geprüft. 4. Bin ich gut und auch langfristig vorbereitet? Alle Haushaltsmitglieder sind mit der Anschaffung einverstanden.

Auch der Vermieter ist einverstanden.

Ich weiß, wie alt das Tier voraussichtlich werden kann.

Ich habe bedacht, wie sich seine Bedürfnisse im Alter oder bei Krankheit verändern können.

Ich bin bereit, auch bei Schwierigkeiten Verantwortung zu übernehmen.

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Was beim Kauf eines Tieres zu beachten ist

Wer sich für ein Tier vom Züchter entscheidet, sollte sich mehrere Zuchtstätten vor Ort anschauen. Wie wachsen die Tiere auf, ist das Muttertier zu sehen und welche Gesundheitsuntersuchungen wurden gemacht?

Auch die Zuchtziele zählen: Gesundheit und Verhalten sollten wichtiger sein als seltene Fellfarben oder extreme Körpermerkmale. Seriöse Züchter beantworten Fragen und wollen ihrerseits wissen, wohin ihre Tiere kommen. Ein Stammbaum allein ist keine Gesundheitsgarantie.

Bei exotischeren Tieren wie Reptilien können zusätzliche Herkunfts- und Artenschutznachweise erforderlich sein. Dass ein Tier im Zoofachgeschäft angeboten wird, sagt noch nichts darüber aus, ob seine Haltung tiergerecht ist. Auch hier sollte man sich informieren.

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Tiere aus dem Tierheim oder Tierschutz

Im Tierheim können Mitarbeitende häufig etwas über Verhalten, Gesundheit und besondere Bedürfnisse eines Tieres sagen. Kennenlerntermine, Beratung und Schutzvertrag sollen helfen, dass Tier und Mensch zusammenpassen. Ein Tier aus dem Tierheim ist nicht automatisch schwieriger und ein Welpe nicht automatisch unkompliziert.

Auch Tierschutzorganisationen vermitteln Tiere, teils über Pflegestellen oder aus dem Ausland. Wichtig sind Angaben zu Herkunft, Gesundheit, Vertrag und Ansprechpartnern. Bei Auslandstieren gelten besondere Einreise- und Gesundheitsvorschriften.

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Vorsicht bei dubiosen Angeboten

Ein niedriger Preis kann ein Warnsignal sein, ein hoher ist aber kein Beweis für Seriosität. Wer das Tier nicht am Aufzuchtort besuchen darf, keine nachvollziehbaren Unterlagen erhält oder zu einer schnellen Übergabe oder sofortigen Zahlung gedrängt wird, sollte misstrauisch werden.

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Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke

Immer wieder werden Tiere verschenkt, in der Hoffnung, eine Freude zu machen. Davon ist dringend abzuraten. Die Entscheidung, sich ein Tier anzuschaffen, sollte gründlich durchdacht sein und mit allen Beteiligten besprochen werden, um zu vermeiden, dass das Tier am Ende doch wieder abgegeben werden muss.

Julia Güth ist Redakteurin der ZDF-Sendung "Volle Kanne - Service täglich".