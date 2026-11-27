Ein Fußballspiel im Fernsehen, später Werbung für Sportkleidung auf dem Handy. Unbemerkt übertragen Smart-TVs Daten an Werbeanbieter. Wie kommt das und wie kann man es vermeiden?

Smart-TVs können unbemerkt eine ergiebige Datenquelle sein. Das kann unerwünschte Werbung nach sich ziehen. 26.11.2026 | 0:46 min

Der neue Fernseher steht und ist mit dem WLAN verbunden. Jetzt noch schnell ein paar Häkchen setzen - dann kann's los gehen. Doch wer seinen Smart-TV einrichtet und auf "Alle akzeptieren" klickt, kann dem Gerät damit erlauben, Sendungen, Filme und Werbespots auf dem Bildschirm zu erkennen. Werbeanbieter können so Werbung passend zu den Sehgewohnheiten eines Haushalts auswählen.

Vorsicht Falle bei Anzeigeeinstellungen

Bei einigen Fernsehern verspricht eine Option "verbesserte Anzeigeeinstellungen". "Da denkt man, ja cool, ich will ein besseres Bild, die Anzeige soll besser werden", sagt Ulrike Kuhlmann, leitende Redakteurin beim Computermagazin c’t und Expertin für Fernseher. Doch gemeint ist Werbung, die besser zu den eigenen Interessen passen soll.

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Das Technikmagazin c’t hat bei sechs Fernsehern untersucht, mit wem sie übers Internet Kontakt aufnehmen. Die Tester fanden Verbindungen zu Firmen für personalisierte Werbung und spezialisierte Anbieter an. Ein Gerät kontaktierte sogar im Standby einen Werbeserver.

Wie der Fernseher einen Film wiedererkennt

Wer streamt, kennt das: Die App weiß, bei welcher Folge man gestern aufgehört hat. Und auch der Fernseher kann erkennen, was gerade läuft. Dafür muss der Film nicht einmal aus dem Internet kommen. Je nach Gerät funktioniert das auch beim Fernsehen über Satellit, Kabel, Antenne, beim Film auf dem Player oder beim Spielen an der Konsole, berichtet TV-Expertin Kuhlmann.

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Möglich macht das die automatische Inhaltserkennung "Automatic Content Recognition" (ACR). Ist sie aktiviert, erzeugt der Fernseher aus dem laufenden Bild eine Art digitalen Fingerabdruck. So lässt sich etwa erkennen, welcher Film lief oder welcher Werbespot auf dem Bildschirm zu sehen war. Über mehrere Fernsehabende ergibt sich daraus ein Überblick von den Interessen eines Haushalts.

Was der Fernseher über diese Interessen verrät, kann auch die Werbung auf anderen Geräten im selben WLAN beeinflussen, erklärt Kuhlmann und nennt ein Beispiel: Einer im Haushalt schaut oft Sport. Später bekommt die Partnerin auf ihrem Handy Werbung für Sportkleidung, obwohl sie sich gar nicht dafür interessiert. Der Werbeanbieter kann den Haushalt erreichen. Wer beim Spiel tatsächlich auf dem Sofa saß, weiß er damit aber nicht.

Fernsehmarkt und Preisentwickung Im ersten Halbjahr 2026 wurden in Deutschland laut Branchenorganisation GFU 4,6 Prozent mehr Fernseher verkauft als im Vorjahreszeitraum - geschätzt 2,2 Millionen Geräte. Der Umsatz sank um 2,3 Prozent. Der Durchschnittspreis lag bei rund 606 Euro je Fernseher. Im ersten Halbjahr 2025 waren es laut Home Electronics Market Index (HEMIX) 649 Euro. Laut Statistischem Bundesamt (Destatis) geht der Preisrutsch weiter: Im Oktober 2026 waren Fernseher um 9,2 Prozent günstiger als im Vorjahresmonat.

Die Fernbedienung als Geschäftsmodell

Warum interessiert die Hersteller überhaupt, was nach dem Kauf passiert? "An der Hardware verdienen sie einfach nicht mehr viel", sagt Kuhlmann: "Also müssen sie sich ein neues Verdienstmodell suchen, zum Beispiel die Werbung auf einem Fernseher".

Früher war das Geschäft beim Verkauf erledigt. Heute können Unternehmen über Jahre daran verdienen, welche Dienste auf dem Gerät einen gut sichtbaren Platz bekommen und welche Werbung dort läuft. Einen großen Teil dieser Einnahmen erhält laut Kuhlmann, wer das Betriebssystem des Fernsehers kontrolliert.

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Vom Smartphone ist das Prinzip vertraut: Manche Apps sind beim Auspacken schon da. Beim Fernseher genügt ein Blick auf die Fernbedienung. Für eine eigene Taste, die direkt zu ihrem Angebot führt, zahlen Streamingdienste nach Kuhlmanns Angaben Geld. Eine weitere Einnahmequelle sind kostenlose Internetkanäle der Hersteller. Sie zeigen ein laufendes Programm mit Werbepausen.

So gibt Ihr Fernseher weniger Daten preis

Beim Einrichten Lehnen Sie alle "freiwilligen" Freigaben beim Einrichten ab. Probieren Sie dann aus, was Sie am TV nutzen möchten. Fehlt dann zum Beispiel die Sprachsuche, können Sie die erforderliche Freigabe gezielt erteilen. Schon auf "Alle akzeptieren" gedrückt? Dann zurück: Öffnen Sie die Datenschutz- oder Einwilligungseinstellungen. Suchen Sie "automatische Inhaltserkennung" oder "ACR". Lesen Sie auch bei Begriffen wie "Anzeigeeinstellungen" die Erklärung. Die Erkennung des Programms und personalisierte Werbung können an verschiedenen Stellen im Menü stehen. Wenn Sie das nicht wollen: ablehnen. Mediathek und Sprachsuche behalten Auf den Fernsehern im Check ließ sich die Inhaltserkennung abwählen und trotzdem die Suche per Sprache weiter nutzen. Wer die rote Taste zum Öffnen der Mediathek verwendet, sollte die Funktion "HbbTV" eingeschaltet lassen. Auch ohne HbbTV funktionieren die Mediatheken, wenn man sie über Apps anwählt. Schwarzbild für Werbepartner Um gar keine Daten vom Fernseher ins Internet zu senden, trennen Sie das Gerät vom WLAN beziehungsweise ziehen Sie das angeschlossene Netzwerkkabel ab. Fernsehen über Kabel, Satellit, Antenne funktioniert, die eingebauten Streaming-Apps, Online-Sprachsuche und Updates übers Internet entfallen. Angeschlossene Geräte können über ihre eigene Internetverbindung weiterhin Daten senden. Abschalten statt Standby Eine schaltbare Steckerleiste kann den TV vom Stromnetz trennen und damit von allen Datenströmen.

Die Zukunft des Fernsehens?

Wie weit das gehen kann, zeigt ein Beispiel aus den USA. Dort bietet eine Firma einen Fernseher kostenlos an. Unter dem eigentlichen Fernsehbild sitzt ein zweiter Bildschirm für Werbung. Laut Anbieter können zum Beispiel Sender, Sehdauer, Apps und Spiele erfasst werden.

In Deutschland gibt es das noch nicht, aber die Querfinanzierung eines Fernsehers über Werbung und Daten ist bereits Realität. Immerhin: Wer sein Gerät nur für den Fernsehempfang oder die Spielkonsole nutzen möchte, kann es vom Internet getrennt lassen. "Die Wahl habe ich noch", sagt Ulrike Kuhlmann.

Sven-Hendrik Hahn ist Redakteur des ZDF-Teams "Wirtschaft und Finanzen".

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