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Manuela Schwesig - die Schatten-Vorsitzende der SPD

Analyse

Frontalangriff auf den Kanzler:Manuela Schwesig - die Schatten-Vorsitzende der SPD

Dominik Rzepka

von Dominik Rzepka

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Manuela Schwesig ist nach ihrem guten Wahlergebnis jetzt heimliche SPD-Vorsitzende. Am Tag nach der Wahl greift sie den Kanzler frontal an und fordert Änderungen bei den Reformen.

Manuela Schwesig

Die AfD wird stärkste Kraft in Mecklenburg-Vorpommern. Allerdings erreicht Manuela Schwesig rechnerisch eine Mehrheit mit Linken und Grünen.

21.09.2026 | 2:02 min

Manuela Schwesig kann an diesem Montag nach der Wahl selbstbewusst auftreten. In weißen Turnschuhen mit SPD-Logo tritt sie auf die Bühne in der SPD-Parteizentrale. Und greift dann Friedrich Merz frontal an:

Ein Bundeskanzler, der nur noch über fünf Prozent Zustimmung in meinem Bundesland verfügt (...), sollte sich selbstkritisch fragen, was er vielleicht bisher falsch gemacht hat.

Manuela Schwesig, SPD

Sie sei sich nicht sicher, ob es Merz gelinge, noch einmal Vertrauen zurückzugewinnen. Aber wenn, dann nur, wenn Merz sich frage, was jetzt anders werden solle.

Sie glaube nicht, dass Merz die Lage richtig einschätze. Auch nicht die seiner eigenen Partei.

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Steht die SPD zu den Reformen?

Schwesig übernimmt hier heute die Rolle der Oppositionsführerin. Der ersten Angreiferin des CDU-Chefs, mit dem ihre SPD in einer Koalition ist.

Und sie erinnert Merz - und die beiden SPD-Chefs, die neben ihr stehen - an den Koalitionsvertrag. Sie wolle, dass Schwarz-Rot umsetze, was man gemeinsam verhandelt habe.

Nämlich, dass die abschlagsfreie Rente nach 45 Beitragsjahren weiter möglich ist. Genau das haben wir verhandelt.

Manuela Schwesig, SPD

Das ist nicht neu. Bereits vor der Wahl hatte sich Schwesig für die sogenannte Rente mit 63 ausgesprochen. Aber es ist heute, am Tag danach, eine Ansage: An Merz - und an Bärbel Bas und Lars Klingbeil.

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Greift Schwesig nach dem SPD-Vorsitz?

Denn die Aufholjagd in Schwerin macht Schwesig nun endgültig zur starken Frau in der SPD. Zwar sei Schwesig nicht an der AfD vorbeigezogen. Aber als künftige Parteivorsitzende komme sie trotzdem in Frage, sagt Politikwissenschaftler Constantin Wurthmann:

Wer mehrfach Wahlen so deutlich für sich entscheidet, hat natürlich das Potenzial.

Constantin Wurthmann, Universität Mainz

Schwesig habe auf den letzten Metern allerdings auch noch Fehler gemacht, sagt Wurthmann. Mit ihrem Slogan "Die Frau gegen Blau" habe sie die AfD stark gemacht.

Und ob die SPD die bisherigen Chefs Bas und Klingbeil absägen wolle, sei ebenfalls keineswegs ausgemacht. Es könne nur im Interesse aller Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sein, starke Frontpersonen zu haben, die Verantwortung übernähmen.

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Schwesig als Schatten-Vorsitzende der SPD?

Zumal auch Bas und Klingbeil am Tag danach Änderungen am Reformpaket einfordern. Zwar brauche es Reformen, sie müssten aber gerecht sein, sagt SPD-Chef Klingbeil.

Wir stehen zu dieser Koalition, aber so wie es die letzten Monate gelaufen ist, kann es nicht weitergehen.

Lars Klingbeil, SPD

Ein schlichtes Weiter-so und die Erklärung, "wir müssen jetzt nur noch konsequenter das machen, was wir bisher gemacht haben, dann verstehen die Leute das hoffentlich, das wird nicht funktionieren", sagt Klingbeil. Und meint damit Friedrich Merz, ohne allerdings seinen Namen zu nennen.

Manuela Schwesig steht daneben. Hört zu. Guckt Bas und Klingbeil an. Sie kündigt an, in Schwerin eine Koalition mit Linken und Grünen bilden zu wollen. Mit einer Ministerpräsidentin, die den bisherigen SPD-Chefs in Berlin genau auf die Finger guckt. Als heimliche Vorsitzende der SPD.

Dominik Rzepka ist Korrespondent im ZDF-Hauptstadtstudio.

Über dieses Thema berichtet das ZDF unter anderem in "Wahl 2026 im ZDF: Wahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern" am 20.09.2026 ab 17:30 Uhr.
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