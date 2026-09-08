Zwei Tage nach der herben Wahlschlappe hat die CDU-Fraktion Sachsen-Anhalt Sven Schulze zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der Posten war umkämpft.

Noch-Ministerpräsident Sven Schulze ist jetzt Fraktionsvorsitzender der CDU in Sachsen-Anhalt. Quelle: Ronny Hartmann/AFP

Machtprobe nach dem Absturz bei der Landtagswahl - die CDU-Fraktion in Sachsen-Anhalt stellt die Weichen auf Opposition und will diesen Weg mit Noch-Ministerpräsident Sven Schulze an der Spitze gehen. In einer Kampfabstimmung setzte er sich gegen Amtsinhaber Guido Heuer mit acht zu sieben Stimmen durch.

Es habe für beide Kandidaten positive Wortmeldungen gegeben, sagte Schulze. Das knappe Ergebnis sei ein Zeichen dafür, dass es starke Vertreter in der Landtagsfraktion gebe, versuchte Schulze das Ergebnis einzuordnen.

Doch dabei ist nicht zu übersehen, dass die CDU im Moment gespalten ist. Das zeigt sich auch beim Wahlergebnis des neuen Parlamentarischen Geschäftsführers Stefan Ruland (CDU). Er erhielt nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur acht Ja-Stimmen und sieben Nein-Stimmen - ohne Gegenkandidaten.

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Schulze will "sehr gute Oppositionsarbeit" leisten

Schulze zeigte sich dennoch optimistisch, die Fraktion zusammenführen zu können. Man werde eine "sehr gute Oppositionsarbeit leisten", sagte er. "Der Fraktion ist bewusst, dass sich auch die Situation für uns verändert hat."

Immer wieder waren in den letzten Tagen Gerüchte gestreut worden, dass es Überläufer von der CDU zur AfD geben könnte. Schulze schloss erneut aus, dass Mitglieder der CDU-Fraktion in Gespräche über eine Zusammenarbeit mit der AfD eintreten könnten. "Es wird von uns, von Seiten der CDU, von allen 15 Abgeordneten keinerlei Gespräche geben", sagte Schulze. "Wir sind Opposition."

CDU bei Landtagswahl abgestraft

Erst am Montagabend hatte der CDU-Landesverband eine personelle Neuaufstellung auf den Weg gebracht. Schulze hatte eine Neuwahl des CDU-Landesvorstandes für Ende November/Anfang Dezember angekündigt. Der Bundestagsabgeordnete Sepp Müller erklärte, für den Vorsitz kandidieren zu wollen. Auf Nachfragen von Journalisten, ob er erneut für den Vorsitz kandidieren wolle, sagte Schulze: "Es ist im Moment nicht mein Plan."

Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am Sonntag war die vom Landesverfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte AfD mit 43,8 Prozent die mit Abstand stärkste Kraft geworden vor der CDU mit 17,2 Prozent der Stimmen. Es war das schlechteste Ergebnis der CDU bei einer Landtagswahl in Sachsen-Anhalt seit der Wiedervereinigung. Der Stimmenanteil der CDU hatte sich in etwa halbiert, was einen Verlust von 25 Mandaten zur Folge hatte.

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AfD bekommt 39 Sitze, CDU nur noch mit 15 Abgeordneten vertreten

Im neuen Landtag ist die CDU nur noch mit 15 Abgeordneten vertreten. SPD, Linke und Grüne haben jeweils acht Sitze, das BSW zog mit fünf Abgeordneten erstmals in den Landtag in Magdeburg ein. Die AfD gewann 39 der insgesamt 83 Mandate. Damit fehlen ihr für eine absolute Mehrheit drei Sitze.

Die Wahl eines Ministerpräsidenten zum Vorsitzenden einer Landtagsfraktion ist ungewöhnlich, der aktuelle Fall in Magdeburg aber keine Premiere. So hatte sich der damalige rheinland-pfälzische Ministerpräsident Alexander Schweitzer im Mai dieses Jahres zum Vorsitzenden der SPD-Fraktion in Rheinland-Pfalz wählen lassen, ehe er das Regierungsamt an Gordon Schnieder (CDU) abgab.

Landtagswahl in Sachsen-Anhalt : Alle Zahlen zur Wahl in Grafiken Sachsen-Anhalt hat gewählt. Hier finden Sie alle Grafiken - vom vorläufigen Ergebnis über mögliche Koalitionen bis zum Wahlverhalten. von Kathrin Wolff Grafiken

Quelle: dpa