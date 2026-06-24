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Politik
Deutschland

Merz im Bundestag: Regierungsbefragung live im Stream

Regierungsbefragung :Kanzler Merz stellt sich den Fragen der Abgeordneten

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Zum zweiten Mal in diesem Jahr stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Los geht es um 14 Uhr - live im Stream.

Friedrich Merz in der 83. Sitzung des 21. Deutschen Bundestages im Reichstagsgebaeude. Berlin, 11.06.2026

Zum zweiten Mal in diesem Jahr stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten.

24.06.2026

Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Der CDU-Chef hat zunächst die Möglichkeit, eine achtminütige Stellungnahme abzugeben. Anschließend ist etwa eine Stunde Zeit für Fragen. Dabei können die Abgeordneten alle Themen aufgreifen, für die sie sich interessieren. Im Stream können Sie ab 14 Uhr die Befragung live verfolgen.

Bei der letzen Befragung standen Themen wie Gewaltkriminalität, Zuwanderung, der Iran-Krieg und das Sondervermögen für Infrastruktur im Fokus.

Seniorin hält Geld in Händen

Die Kommission plant Aus der Rente mit 63 sowie einen am Kapitalmarkt angelegten Zusatzbetrag, um das Rentenniveau langfristig zu sichern. Das Echo bei Arbeitnehmern ist geteilt.

23.06.2026 | 2:15 min

Reformvorhaben wahrscheinlich auf der Agenda

Welche Themen bei dem heutigen Termin zentral sein werden, lässt sich nicht verlässlich vorhersagen, da die Abgeordneten frei in der Wahl ihrer Fragen sind. Nach Einschätzung des ZDF-Hauptstadtstudios sind Fragen zur Rente und den geplanten Reformen allerdings wahrscheinlich. Auch weitere Reformvorhaben könnten Thema sein, neben der Steuerdebatte auch das Thema Gesundheit und Pflege.

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Mehr als 30 Vorschläge sollen die Rente zukunftsfest machen. Die Regierung will das Paket umsetzen, doch einzelne Punkte sorgen für Debatten. Besonders umstritten: die Empfehlung, Minijobs weitgehend abzuschaffen.

24.06.2026 | 2:37 min

Der Kanzler stellt sich in der Regel dreimal im Jahr der Befragung im Bundestag - vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten.

Sehen Sie die Kanzlerbefragung ab 14 Uhr bei "heute im Parlament" im Livestream.

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Quelle: ZDF, AFP, dpa
Über dieses Thema berichtet "heute im Parlament" am 24.06.2026 ab 14 Uhr.
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