Merz im Bundestag: Regierungsbefragung live im Stream

Regierungsbefragung :Kanzler Merz stellt sich den Fragen der Abgeordneten
Zum zweiten Mal in diesem Jahr stellt sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Los geht es um 14 Uhr - live im Stream.
Bundeskanzler Friedrich Merz stellt sich den Fragen der Abgeordneten. Der CDU-Chef hat zunächst die Möglichkeit, eine achtminütige Stellungnahme abzugeben. Anschließend ist etwa eine Stunde Zeit für Fragen. Dabei können die Abgeordneten alle Themen aufgreifen, für die sie sich interessieren. Im Stream können Sie ab 14 Uhr die Befragung live verfolgen.
Bei der letzen Befragung standen Themen wie Gewaltkriminalität, Zuwanderung, der Iran-Krieg und das Sondervermögen für Infrastruktur im Fokus.
Reformvorhaben wahrscheinlich auf der Agenda
Welche Themen bei dem heutigen Termin zentral sein werden, lässt sich nicht verlässlich vorhersagen, da die Abgeordneten frei in der Wahl ihrer Fragen sind. Nach Einschätzung des ZDF-Hauptstadtstudios sind Fragen zur Rente und den geplanten Reformen allerdings wahrscheinlich. Auch weitere Reformvorhaben könnten Thema sein, neben der Steuerdebatte auch das Thema Gesundheit und Pflege.
Der Kanzler stellt sich in der Regel dreimal im Jahr der Befragung im Bundestag - vor Ostern, vor der Sommerpause und vor Weihnachten.
Sehen Sie die Kanzlerbefragung ab 14 Uhr bei "heute im Parlament" im Livestream.
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