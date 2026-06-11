Refomen: Merz gibt Regierungserklärung im Bundestag ab

Bundeskanzler Friedrich Merz hat in seiner Regierungserklärung vor dem Bundestag für Reformen geworben. Er appellierte, dass alle in Deutschland mitwirken sollten.

Bei den Problemen sei sich die Koalition einig, berichtet ZDF-Hauptstadtkorrespondent Karl Hinterleitner zum Koalitionsausschuss mit den Sozialpartnern. Lösungen seien nicht präsentiert worden. 11.06.2026 | 2:50 min

Bundeskanzler Friedrich Merz wirbt nach dem Treffen der Koalitionsspitzen mit den Sozialpartnern für Reformbereitschaft aller in Deutschland. "Dieses lange Gespräch hat in ausgesprochen guter, sehr konstruktiver Atmosphäre stattgefunden, und wir werden es zu einzelnen Themen auch weiter fortsetzen", sagte der CDU-Vorsitzende am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Bundestag zu dem Treffen am Mittwochabend. Es gelte zuzuhören, dann aber auch Entscheidungen zu treffen. Genau daran arbeite die Bundesregierung.

Merz machte deutlich, dass die Zeit für Reformen dränge. Jeden Tag gingen Arbeitsplätze in der Industrie verloren, Unternehmen gäben angesichts hoher Kosten und Bürokratielasten auf. Das dürfe so nicht weitergehen. "Wir wollen in dieser Wahlperiode das Fundament unseres Landes so erneuern, dass es wieder für viele Jahre, vielleicht sogar für ein Jahrzehnt trägt." Dies soll so umgesetzt werden, dass auch Lasten gerecht verteilt werden "und dass jeder aufgerufen ist, an diesem Ziel mitzuarbeiten".

Kanzler appelliert an Gesamtverantwortung des Bundestags

Angesichts der anstehenden Reformen im Sozialbereich appellierte der Bundeskanzler auch an die Gesamtverantwortung des Bundestags. In den kommenden Wochen und Monaten werde die schwarz-rote Koalition "Vorschläge für die großen Reformaufgaben" vorlegen, sagte Merz. "Dann (...) ist der Deutsche Bundestag, sind wir als Abgeordnete hier am Zug", so Merz.

Hier im Haus entscheiden wir alle dann zusammen über die Zukunft unseres Landes. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Treffen der Koalitionsspitze mit Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern

Union und SPD wollen bis zur Sommerpause Mitte Juli grundlegende Reformen auf den Weg bringen. Dabei geht es um die finanzielle Sicherung der Sozialversicherungen, Steuerentlastungen, die Sicherung von Arbeitsplätzen und Bürokratieabbau und damit im Ergebnis auch die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Wirtschaft.

Am Mittwochabend waren die Koalitionsspitzen mit Gewerkschaften und Wirtschaftsvertretern zusammengekommen. Nach einem mehr als dreistündigen Auftakttreffen zur angestrebten heißen Phase des Reformprozesses im Kanzleramt war von der Bereitschaft der Sozialpartner zur konstruktiven Begleitung die Rede. "Dazu wurden weitere Gespräche vereinbart", teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius mit. Ob diese noch vor der Sommerpause geplant sind, blieb aber offen.

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Quelle: dpa, AFP