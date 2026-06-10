Kritik vor Treffen im Kanzleramt:Sozialverband VdK warnt vor pauschalem Rasenmäherprinzip
Der Sozialverband VdK fordert vor dem Reform-Treffen in Berlin ein "klares Ja" zum Sozialstaat. Das Rasenmäherprinzip sei "nicht zielführend", sagt Präsidentin Verana Bentele.
Der Sozialverband VdK warnt vor dem Reformtreffen im Kanzleramt vor pauschalen Sozialkürzungen und kritisiert das Rasenmäherprinzip als nicht zielführend. Das sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, im ZDF-Morgenmagazin.
VdK kritisiert Rasenmäherprinzip vor Reformtreffen im Kanzleramt
Die sogenannte Rasenmäher-Methode war zuletzt von Unionsfraktionschef Jens Spahn ins Spiel gebracht worden. Spahn hatte sich für eine pauschale Kürzung von Subventionen und Steuervergünstigungen von fünf Prozent zur Finanzierung einer Steuerreform ausgesprochen. "Vermutlich geht es nur mit der Rasenmäher-Methode", so der CDU-Politiker. Bentele sagte dazu:
Alles einmal "abzurasieren", verängstige und verunsichere viele Menschen, sagte Bentele und verwies unter anderem auf Sorgen von Rentnern.
Bentele fordert Steuerreformen statt Sozialabbau
Bentele forderte die Bundesregierung dazu auf, darüber zu sprechen, wie der Sozialstaat "etwa durch steuerpolitische Maßnahmen" besser finanziert werden könne. Sie nannte in dem Zusammenhang die Erbschaftsteuer und die Vermögensteuer.
Bei Gutverdienenden sei zu überlegen, "ob die Beitragsbemessungsgrenze zum Beispiel bei der Krankenversicherung angehoben werde".
VdK nicht beim Reformtreffen im Kanzleramt eingeladen
Sie wünsche sich ein "klares Ja zum Sozialstaat" bei dem Treffen im Kanzleramt, sagte die VdK-Präsidentin weiter. Sie bedauerte, dass ihr Verband "leider nicht eingeladen" worden sei.
Die Spitzen der schwarz-roten Koalition beraten am Abend im Kanzleramt mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden unter anderem über die geplanten Reformen im Sozialbereich. Bei dem Treffen unter Vorsitz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll es laut Bundesregierung um einen "Austausch politischer Positionen und Ideen" gehen. Entscheidungen sollen noch nicht getroffen werden.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr zur Arbeit von Schwarz-Rot
Kanzler warnt vor AfD-Erfolgen:Merz: Koalition hat Kraft für Reformen - "Wir schaffen das"mit Video1:29
- Interview
Ökonom zu geplanten Sparmaßnahmen:Ifo-Chef Fuest: Rasenmäher-Methode ist "ein guter Anfang"mit Video3:07
Bremens Bürgermeister kritisiert Koalition:Bovenschulte: Bundesregierung ist "Weltmeister im Ankündigen"mit Video1:29
"Ökonomisch und sozial völlig verfehlt":Reformpläne der Regierung: Was die DGB-Chefin befürchtetmit Video2:32