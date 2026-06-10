Der Sozialverband VdK fordert vor dem Reform-Treffen in Berlin ein "klares Ja" zum Sozialstaat. Das Rasenmäherprinzip sei "nicht zielführend", sagt Präsidentin Verana Bentele.

Eine pauschale Kürzung nach der Rasenmäher-Methode "verängstigt viele Menschen", sagt Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbandes VdK. 10.06.2026 | 5:35 min

Der Sozialverband VdK warnt vor dem Reformtreffen im Kanzleramt vor pauschalen Sozialkürzungen und kritisiert das Rasenmäherprinzip als nicht zielführend. Das sagte die Präsidentin des Sozialverbands VdK, Verena Bentele, im ZDF-Morgenmagazin.

VdK kritisiert Rasenmäherprinzip vor Reformtreffen im Kanzleramt

Die sogenannte Rasenmäher-Methode war zuletzt von Unionsfraktionschef Jens Spahn ins Spiel gebracht worden. Spahn hatte sich für eine pauschale Kürzung von Subventionen und Steuervergünstigungen von fünf Prozent zur Finanzierung einer Steuerreform ausgesprochen. "Vermutlich geht es nur mit der Rasenmäher-Methode", so der CDU-Politiker. Bentele sagte dazu:

Ich weiß nicht, mit welchen Menschen sich Jens Spahn unterhält. Bei mir im Verband kommen solche Bilder überhaupt nicht gut an. „ Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK

Alles einmal "abzurasieren", verängstige und verunsichere viele Menschen, sagte Bentele und verwies unter anderem auf Sorgen von Rentnern.

Die Spitzen der Koalition wollen sich mit Gewerkschaften und Arbeitgebern treffen. Kanzler Merz und Vizekanzler Klingbeil üben schon mal den Schulterschluss. 09.06.2026 | 2:32 min

Bentele fordert Steuerreformen statt Sozialabbau

Bentele forderte die Bundesregierung dazu auf, darüber zu sprechen, wie der Sozialstaat "etwa durch steuerpolitische Maßnahmen" besser finanziert werden könne. Sie nannte in dem Zusammenhang die Erbschaftsteuer und die Vermögensteuer.

An den Reichensteuersatz muss man unbedingt ran. „ Verena Bentele, Präsidentin des Sozialverbands VdK

Bei Gutverdienenden sei zu überlegen, "ob die Beitragsbemessungsgrenze zum Beispiel bei der Krankenversicherung angehoben werde".

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VdK nicht beim Reformtreffen im Kanzleramt eingeladen

Sie wünsche sich ein "klares Ja zum Sozialstaat" bei dem Treffen im Kanzleramt, sagte die VdK-Präsidentin weiter. Sie bedauerte, dass ihr Verband "leider nicht eingeladen" worden sei.

Die Spitzen der schwarz-roten Koalition beraten am Abend im Kanzleramt mit Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden unter anderem über die geplanten Reformen im Sozialbereich. Bei dem Treffen unter Vorsitz von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) soll es laut Bundesregierung um einen "Austausch politischer Positionen und Ideen" gehen. Entscheidungen sollen noch nicht getroffen werden.

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Quelle: AFP, Reuters, ZDF