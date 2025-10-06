Drohnen, Nahost, Handyverbot: Was Kanzler Merz dazu sagt

In der ARD-Sendung "Caren Miosga" spricht Kanzler Merz von einer ernsten Bedrohung durch die Drohnenvorfälle, kündigt Hilfe beim Wiederaufbau des Gazastreifens an.

In der ARD sprach Friedrich Merz auch über seine Zweifel am freiwilligen Wehrdienstmodell und befürwortete ein Handyverbot an Grundschulen. Quelle: imago images

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat sich für die rasche Anschaffung von Systemen zur Drohnenabwehr ausgesprochen. "Es gibt Techniken auf der Welt, die das ermöglichen abzuwehren - die brauchen wir", sagte Merz am Sonntagabend in der ARD-Sendung "Caren Miosga".

Die zunehmenden Drohnenvorfälle seien eine "ernsthafte Bedrohung unserer Sicherheit", so der Bundeskanzler. Diese Bedrohung komme "von denen, die uns testen wollen".

Die Vermutung ist, dass Russland hinter den meisten dieser Drohnenflüge steckt. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Der Kanzler sprach sich dafür aus, Drohnen im Inland notfalls auch von der Bundeswehr abschießen zu lassen. Zwar sei dafür in erster Linie die Polizei zuständig, sagte Merz. "Aber die Polizei kann die Bundeswehr im Wege der Amtshilfe mit einbeziehen, und das wird gegebenenfalls auch geschehen."

Merz: Bei einem freiwilligen Wehrdienst wird es vermutlich nicht bleiben

Beim Thema Wehrdienst äußerte Merz Zweifel am Erfolg des auf Freiwilligkeit beruhenden Modells aus dem SPD-geführten Bundesverteidigungsministerium. "Ich vermute, es wird bei Freiwilligkeit allein nicht bleiben", sagte Merz.

Er zweifle daran, dass das Freiwilligenmodell der Bundeswehr genügend neues Personal bringe.

Meine Meinung ist schon, dass wir den Wehrdienst wieder brauchen. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Gaza-Krieg: Deutschland würde sich an Wiederaufbau beteiligen

Zum US-Friedensplan für Gaza sagte Merz: "Ich hoffe, dass es gelingt." Bei einem späteren Wiederaufbau des Gazastreifens sieht der Kanzler eine führende Rolle für Deutschland.

Man werde so schnell wie möglich dafür sorgen müssen, dass der Hunger nicht weiter um sich greife und wieder aufgebaut werde. "Das haben wir angeboten." Dies werde Deutschland gemeinsam mit anderen europäischen Staaten tun.

Deutschland wird da sicherlich mit ganz vorn dabei sein, zu helfen, dass dieses Leid der dortigen Bevölkerung beendet wird. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Auf eine Frage Miosgas zur Haltung der israelischen Regierung zur Zwei-Staaten-Lösung sagte Merz: "Diese israelische Regierung will es offensichtlich nicht."

Das heiße aber nicht, dass die Bundesregierung, die für eine Zwei-Staaten-Lösung eintritt, ihre Meinung ändern werde. "Wir sagen es bei jeder Gelegenheit." Gemeint ist ein unabhängiger Staat Palästina, der neben dem Staat Israel existieren würde.

Merz für Handyverbot an Grundschulen

Beim Thema Handyverbot befürwortete der Kanzler ein Verbot von Smartphones an Grundschulen. "Kinder müssen rechnen, schreiben und lesen lernen und nicht auf dem Handy herumspielen", so Merz.

Social Media erst für Jugendliche ab 16 Jahren freizugeben, werde man jedoch nicht so einfach durchsetzen können, machte der Bundeskanzler deutlich. Er habe aber große Sympathien für Länder, die das bereits umgesetzt hätten.

