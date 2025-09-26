Merz besorgt über "Repressionen" in den USA

Kanzler Friedrich Merz hat sich besorgt gezeigt über die "fundamentalen Veränderungen" und "Repressionen" in den USA. Demokratie und Meinungsfreiheit seien unter Druck.

Friedrich Merz beim "Schwarz Ecosystem Summit" in Berlin: Die Veränderungen in den USA würden nicht so schnell wieder verschwinden, so der Kanzler. Quelle: dpa

Bundeskanzler Friedrich Merz hat sich besorgt über zunehmenden Druck auf Justiz und Meinungsfreiheit in den USA geäußert. Der CDU-Politiker sagte beim "Schwarz Ecosystem Summit" vor Unternehmern in Berlin:

Dieses Land hat sich so fundamental verändert über die letzten Jahre, vielleicht Jahrzehnte, dass auch da jetzt Regeln nicht mehr eingehalten werden, die parlamentarische Demokratie unter Druck steht, die Meinungsfreiheit infrage gestellt wird, Repression ausgeübt wird auf die Unabhängigkeit der Justiz. „ Friedrich Merz, Bundeskanzler

Merz hält Veränderungen in den USA für langfristig

Der Kanzler sagte auch, dass er das nicht für eine vorübergehende Entwicklung halte. "Die Veränderungen, die wir in den Vereinigten Staaten von Amerika gegenwärtig sehen, sind nicht über Nacht gekommen und sie werden auch nicht über Tag wieder gehen und sie sind nicht mit den nächsten Wahlen plötzlich alle wieder verschwunden."

Die regelbasierte Ordnung werde heute nicht nur von autoritären politischen Systemen in Frage gestellt. Weltweit sei es nicht mehr selbstverständlich, dass sich an Regeln und völkerrechtliche Bindungen gehalten werde. "Es gilt eben leider auch für Amerika", sagte Merz und betonte, wie sehr mit dem Land verbunden sei.

Der Kanzler war Vorsitzender der Atlantikbrücke, einem Verein, der sich den deutsch-amerikanischen Beziehungen verschrieben hat, und arbeitete zwischenzeitlich für ein amerikanisches Unternehmen - die Investmentgesellschaft Blackrock.

Kanzler: Freiheitliche Ordnung in Europa sichern

Vor diesem Hintergrund sehe er seine Hauptaufgabe darin, die freiheitliche Ordnung in Deutschland und Europa zu sichern.

Er habe sein Amt am 6. Mai angetreten mit der "festen Absicht", dafür zu sorgen, "dass wenigstens wir in der Bundesrepublik Deutschland und zusammen mit unseren europäischen Partnern in der Europäischen Union eine offene, freiheitliche, demokratische, marktwirtschaftlich orientierte, vor allem freie Gesellschaft bleiben".