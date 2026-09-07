Historischer Sieg für die AfD bei Landtagswahl in Sachsen-Anhalt

Rekordergebnis für die AfD, Debakel für die CDU: Wer künftig in Sachsen-Anhalt regiert, ist unklar. Siegmund will die "Hand ausstrecken" - schließt aber auch Neuwahlen nicht aus.

Historischer Sieg für die AfD, herbe Niederlage für die CDU

AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund spricht neben Parteichefs Tino Chrupalla und Alice Weidel (v.l.) auf der AfD-Wahlparty. Quelle: dpa

Die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt hat die politische Landschaft des Landes grundlegend verändert. Klarer Gewinner ist die AfD um Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Der vom Verfassungsschutz als rechtsextremistisch eingestufte Landesverband erzielte das beste Ergebnis der Partei bei einer Landtagswahl überhaupt.

Noch am Wahlabend signalisierte Siegmund Gesprächsbereitschaft gegenüber anderen Parteien.

Selbstverständlich haben wir einen Regierungsauftrag. „ Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat

Er fügte hinzu, die AfD werde "die Hand ausstrecken", sollte es im neuen Landtag Fraktionen oder einzelne Abgeordnete geben, die zu Gesprächen bereit seien.

"Wir wollen uns nicht verbiegen", sagt AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund. Die AfD habe einen klaren Plan - "im Notfall" müsse es eben "Neuwahlen" geben. 06.09.2026 | 4:55 min

AfD schließt Neuwahlen nicht aus

Siegmund machte im "heute journal"-Interview deutlich, dass er notfalls auch Neuwahlen für denkbar hält. Sollte keine Regierung zustande kommen, könne das Volk erneut entscheiden.

Im Notfall würde es halt Neuwahlen geben, dann haben wir halt 50 oder 55 Prozent. „ Ulrich Siegmund, AfD-Spitzenkandidat

Die Zukunft, so Siegmund, sei "die Alternative für Deutschland".

Die AfD mit Rekordergebnis, verfehlt aber eine absolute Mehrheit. Die CDU bricht zweistellig ein. Linke, SPD und Grüne schaffen den Einzug in den Landtag sicher, das BSW gerade so. 06.09.2026 | 2:03 min

CDU erreicht historisch schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt

Für die CDU endete der Wahlabend mit einer schweren Niederlage. Die Partei von Ministerpräsident Sven Schulze verlor massiv an Zustimmung und erreichte ihr historisch schlechtestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt.

Ministerpräsident und CDU-Landeschef Schulze räumte die Niederlage seiner Partei ein. Es sei "ein extrem harter und intensiver Wahlkampf" gewesen, den es so vorher nicht gegeben habe. Mit dem Ergebnis müsse jetzt im neuen Landtag umgegangen werden.

Wie es in der CDU weitergeht, das soll in den Gremien besprochen werden - erste Stimmen fordern schon den Rücktritt des gesamten Landesvorstands, unter anderem die Junge Union in Sachsen-Anhalt.

Die Brandmauer stehe weiterhin - aus inhaltlicher Überzeugung. "Mit denen können wir nicht sprechen", so die CDU-Generalsekretärin in Bezug auf die AfD in Sachsen-Anhalt. 06.09.2026 | 4:55 min

Verluste für Linke, Jubel bei den Grünen

Auch die Linke musste Verluste hinnehmen. Die Partei, die sich im Wahlkampf als Bollwerk gegen die AfD präsentiert hatte, landete knapp vor der SPD. Spitzenkandidatin Eva von Angern zeigte sich vor allem über das starke Abschneiden der AfD besorgt. "Ich bin vor allem über den blauen Balken sehr enttäuscht", sagte sie. Viele Menschen, die vor einem solchen Wahlausgang Angst gehabt hätten, sähen sich nun in ihren Befürchtungen bestätigt.

Die SPD konnte dagegen leicht zulegen. Spitzenkandidat Armin Willingmann bemühte sich um eine positive Bewertung des Ergebnisses.

Wir sollten uns dieses respektable Ergebnis nicht klein reden lassen. „ Armin Willingmann, SPD-Spitzenkandidat

Besonders groß war der Jubel bei den Grünen. Die Partei legte deutlich zu und erzielte ihr bislang bestes Ergebnis in Sachsen-Anhalt. Auf der Wahlfeier sprachen Vertreter der Partei von einem historischen Erfolg.

Nach der Niederlage der CDU in Sachsen-Anhalt will die Bundespartei den Reformkurs fortsetzen. Über den will die SPD laut Vizekanzler Klingbeil indes "nachdenken". 06.09.2026 | 2:35 min

Wird BSW mit AfD zusammenarbeiten?

Eine Schlüsselrolle bei möglichen Mehrheitsbildungen könnte dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) zukommen. Co-Spitzenkandidatin Claudia Wittig schloss eine Zusammenarbeit mit der AfD in einzelnen Sachfragen nicht grundsätzlich aus. Politik müsse "immer inhaltlich" entschieden werden, sagte sie.

Eine Partei mit mehr als 40 Prozent der Stimmen pauschal auszuschließen, halte sie für problematisch. Zugleich betonte Wittig, auch die AfD müsse in konkreten politischen Fragen Position beziehen und sich an ihren Inhalten messen lassen.

"Für die CDU ist der Abend eine Katastrophe", kommentiert ZDF-Chefredakteurin Schausten das Ergebnis der Wahl in Sachsen-Anhalt. Es sei "auch die Niederlage von Friedrich Merz". 06.09.2026 | 2:13 min

FDP fliegt aus dem Landtag

Ein Debakel erlebte hingegen die FDP. Die Liberalen verpassten den Wiedereinzug in den Landtag deutlich und fuhren ihr bislang schlechtestes Ergebnis im Land ein. Spitzenkandidatin Lydia Hüskens kündigte noch am Wahlabend ihren Rücktritt an.

Bis spätestens 6. Oktober 2026 muss der neu gewählte Landtag zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentreten. Wann ein neuer Ministerpräsident gewählt wird, ist noch unklar. Solange bleibt die jetzige Regierung geschäftsführend im Amt.

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