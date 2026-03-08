CDU und Grüne in Kopf-an-Kopf-Rennen:Baden-Württemberg steht ein Wahl-Krimi bevor
von Jasmin Astaki-Bardeh
Grüne und CDU liegen laut Umfrage in Baden-Württemberg gleichauf. Ministerpräsident Kretschmann tritt nicht mehr an. Am Wahlsonntag entscheidet sich, wer das Land künftig führt.
Es ist ein spektakulärer Schlussspurt der Grünen: Laut dem letzten ZDF-Politbarometer liegen sie mit 28 Prozent gleichauf mit der CDU. Am heutigen Wahlsonntag zählt also jede einzelne Stimme.
Volle Wochen des Wahlkampfs liegen hinter den Parteien. Der aktuelle Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nach 15 Jahren nicht wieder an. Seine potenziellen Nachfolger: Entweder Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) oder Manuel Hagel von der CDU, der mit 37 Jahren einer der jüngsten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik werden könnte.
Wirtschaft als zentrales Wahlkampfthema
Wirtschaft war das dominierende Thema dieses Wahlkampfs. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind im Land spürbar: Insolvenzen, Arbeitsplatzverluste, Gewinneinbrüche. Im traditionell wohlstandsverwöhnten Südwesten spüren die Menschen den Umbruch.
Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Manuel Hagel und Cem Özdemir, versuchen mit Kompetenz im Bereich Wirtschaft zu punkten. Der CDU sprechen die Baden-Württemberger die größte Wirtschaftskompetenz zu. Özdemir dagegen setzt deshalb auch auf seine Erfahrung als Bundespolitiker.
Abgrenzung zur AfD
Özdemir ist laut Umfragen der bekanntere und beliebtere Kandidat. Seine Partei allerdings lag lange weit hinter der CDU.
Die Christdemokraten waren im Wahlkampf deshalb zunächst stärker auf die Abgrenzung zur AfD konzentriert. Mit der Aufholjagd der Grünen in den letzten Wochen änderte sich der Fokus erneut.
Hagel-Video: CDU spricht von "Schmutzkampagne"
Die Stimmung zwischen den grün-schwarzen Koalitionspartnern ist aktuell angespannt. Das liegt auch an einem acht Jahre alten Video, das eine Grünen-Bundestagsabgeordnete im Wahlkampfendspurt von Manuel Hagel postete. Darin äußert er sich über eine Schülerin.
Die CDU sieht in der Verbreitung eine "Schmutzkampagne" gegen ihren Kandidaten, stellt in Frage, ob eine Koalition nach diesem Vorgehen überhaupt noch möglich sei. Özdemir bestreitet von der Veröffentlichung gewusst zu haben.
Die AfD, drittstärkste Kraft im Land, macht derzeit bundesweit mit dem Thema Vetternwirtschaft Schlagzeilen. Trotz eines möglichen Rekordergebnisses in Baden-Württemberg - derzeit liegt die AfD in Umfragen bei 18 Prozent - schließen die anderen Parteien eine Koalition mit ihr aus. Spitzenkandidat Markus Frohnmaier sieht das Land in einer großen Krise:
FDP muss um Wiedereinzug bangen
Die SPD kämpft gegen schlechte Umfragewerte, setzt auf Themen der sozialen Gerechtigkeit.
Für die Linken und die FDP geht es in diesem Wahlkampf um alles: Die Linke könnte erstmals in den Landtag einziehen. Die FDP dagegen muss ausgerechnet in ihrem Stammland um die eigene politische Zukunft bangen:
Fest steht: Es wird ein Wahl-Krimi werden. Laut Umfragen sind noch knapp ein Drittel der Wähler und Wählerinnen unentschlossen.
Jasmin Astaki-Bardeh berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Baden-Württemberg.
Mehr zur Wahl in Baden-Württemberg
- Analyse
Erste Landtagswahl für Kanzler Merz:Grüne und CDU gleichauf: Wie sehr zittert die Union?von Wulf Schmiesemit Video2:35
Landtagswahl am 8. März:Welche Spitzenkandidaten in Baden-Württemberg antretenvon Anna-Maria Schuck
Überblick zu den 21 Parteien:Baden-Württemberg: Diese Parteien stehen zur Wahlvon Michael Kniessmit Video2:04
Landtagswahl in Baden-Württemberg :Wählen ab 16: Worauf es jungen Menschen ankommtvon Luisa Houben, Norea Rüeggmit Video1:57