Grüne und CDU liegen laut Umfrage in Baden-Württemberg gleichauf. Ministerpräsident Kretschmann tritt nicht mehr an. Am Wahlsonntag entscheidet sich, wer das Land künftig führt.

Wirtschaft in Sorge, Probleme in Bildung und Energiefragen: Baden-Württemberg steht vor richtungsweisenden Entscheidungen. Wer folgt auf Ministerpräsident Kretschmann? 06.03.2026 | 2:16 min

Es ist ein spektakulärer Schlussspurt der Grünen: Laut dem letzten ZDF-Politbarometer liegen sie mit 28 Prozent gleichauf mit der CDU. Am heutigen Wahlsonntag zählt also jede einzelne Stimme.

Volle Wochen des Wahlkampfs liegen hinter den Parteien. Der aktuelle Ministerpräsident Winfried Kretschmann tritt nach 15 Jahren nicht wieder an. Seine potenziellen Nachfolger: Entweder Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) oder Manuel Hagel von der CDU, der mit 37 Jahren einer der jüngsten Ministerpräsidenten der Bundesrepublik werden könnte.

Erobert die CDU nach fünfzehn Jahren die Stuttgarter Staatskanzlei zurück, oder können die Grünen weiterregieren? Die Landtagswahl wird zum Duell Hagel (CDU) - Özdemir (Grüne). 07.03.2026 | 1:31 min

Wirtschaft als zentrales Wahlkampfthema

Wirtschaft war das dominierende Thema dieses Wahlkampfs. Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise sind im Land spürbar: Insolvenzen, Arbeitsplatzverluste, Gewinneinbrüche. Im traditionell wohlstandsverwöhnten Südwesten spüren die Menschen den Umbruch.

Die beiden aussichtsreichsten Kandidaten für das Amt des Ministerpräsidenten, Manuel Hagel und Cem Özdemir, versuchen mit Kompetenz im Bereich Wirtschaft zu punkten. Der CDU sprechen die Baden-Württemberger die größte Wirtschaftskompetenz zu. Özdemir dagegen setzt deshalb auch auf seine Erfahrung als Bundespolitiker.

Es geht um die Frage, wer soll Ministerpräsident werden in dieser schwierigen Zeit? Wer soll das Land vorne führen? Jemand mit Erfahrung und Orientierung oder eben nicht. „ Cem Özdemir, B'90/Grüne, Spitzenkandidat Baden-Württemberg

Entscheidet die Wirtschaft die Landtagswahl im "Ländle"? Die Kandidaten versprechen wirtschaftlichen Aufbruch, doch das Wohlstandsversprechen steht auf dem Spiel. 05.03.2026 | 3:00 min

Abgrenzung zur AfD

Özdemir ist laut Umfragen der bekanntere und beliebtere Kandidat. Seine Partei allerdings lag lange weit hinter der CDU.

Die Christdemokraten waren im Wahlkampf deshalb zunächst stärker auf die Abgrenzung zur AfD konzentriert. Mit der Aufholjagd der Grünen in den letzten Wochen änderte sich der Fokus erneut.

Vor allen Dingen braucht unsere Wirtschaft im Land eine Entfesselung, wir müssen uns von Vorschriften und Regeln trennen, und da sind die Grünen leider immer mehr Teil des Problems wie sie Teil der Lösung sind. „ Manuel Hagel, CDU, Spitzenkandidat Baden-Württemberg

Hagel-Video: CDU spricht von "Schmutzkampagne"

Die Stimmung zwischen den grün-schwarzen Koalitionspartnern ist aktuell angespannt. Das liegt auch an einem acht Jahre alten Video, das eine Grünen-Bundestagsabgeordnete im Wahlkampfendspurt von Manuel Hagel postete. Darin äußert er sich über eine Schülerin.

Die CDU sieht in der Verbreitung eine "Schmutzkampagne" gegen ihren Kandidaten, stellt in Frage, ob eine Koalition nach diesem Vorgehen überhaupt noch möglich sei. Özdemir bestreitet von der Veröffentlichung gewusst zu haben.

Ein Auftritt von Manuel Hagel an einer Schule sorgt im Wahlkampf in Baden-Württemberg für Kritik. Aussagen zum Treibhauseffekt und sein Ton lösen Spott in den sozialen Medien aus. 06.03.2026 | 0:39 min

Die AfD, drittstärkste Kraft im Land, macht derzeit bundesweit mit dem Thema Vetternwirtschaft Schlagzeilen. Trotz eines möglichen Rekordergebnisses in Baden-Württemberg - derzeit liegt die AfD in Umfragen bei 18 Prozent - schließen die anderen Parteien eine Koalition mit ihr aus. Spitzenkandidat Markus Frohnmaier sieht das Land in einer großen Krise:

Ich möchte auf den letzten Metern nochmal deutlich machen, dass alle anderen jahrelang Zeit hatten, um die Missstände in Baden-Württemberg zu beheben, es aber nicht getan haben. „ Markus Frohnmaier, AfD, Spitzenkandidat Baden-Württemberg

Was bewegt die Menschen im Südwesten kurz vor der Landtagswahl? Je nach Region und Perspektive ist das sehr verschieden. Ein Stimmungsbild aus Freiburg und Pforzheim. 07.03.2026 | 2:04 min

FDP muss um Wiedereinzug bangen

Die SPD kämpft gegen schlechte Umfragewerte, setzt auf Themen der sozialen Gerechtigkeit.

Um dieses Land wieder stärker zu machen, die Arbeitsplätze sicher zu machen, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen und vor allem für alle Menschen gute Bildungschancen. „ Andreas Stoch, SPD, Spitzenkandidat Baden-Württemberg

Für die Linken und die FDP geht es in diesem Wahlkampf um alles: Die Linke könnte erstmals in den Landtag einziehen. Die FDP dagegen muss ausgerechnet in ihrem Stammland um die eigene politische Zukunft bangen:

Es ist klar, dass diese Wahl von zentraler Bedeutung für das weitere Schicksal der FDP ist. „ Hans-Ulrich Rülke, FDP, Spitzenkandidat Baden-Württemberg

Fest steht: Es wird ein Wahl-Krimi werden. Laut Umfragen sind noch knapp ein Drittel der Wähler und Wählerinnen unentschlossen.

Jasmin Astaki-Bardeh berichtet aus dem ZDF-Landesstudio in Baden-Württemberg.