Baden-Württemberg: Wählen ab 16 Jahren

Landtagswahl in Baden-Württemberg :Wählen ab 16: Worauf es jungen Menschen ankommt
von Luisa Houben, Norea Rüegg
Erstmals liegt das Wahlalter bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg bei 16 Jahren. Die Gruppe der Erstwähler ist klein. Ihre Anliegen sind aber nicht weniger wichtig.
"Wir sind die nächste Generation", sagt Adrian. Er hat eine Podiumsdiskussion mit Kandidierenden aus dem Wahlkreis seiner Schule in Fellbach moderiert. Zu besprechen gab es ihrerseits viel.
Rund 650.000 der 7,7 Millionen Wahlberechtigten bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg sind Erstwähler. Dazu zählen laut Statistischem Landesamt neuerdings auch 180.000 16- und 17-Jährige.
Welche Themen treiben die Schülerinnen und Schüler um?
"Ich lege großen Wert auf innere Sicherheit", sagt Kian. Er macht sich Sorgen, wenn man sich abends oder an Bahnhöfen unsicher fühle. Johanna macht sich über Löhne Gedanken. Es sei wichtig, "dass die Leute richtig bezahlt werden", sagt sie. Das Ländle steckt tief in der Wirtschaftskrise.
Für Lina ist vor allem Bildung ein relevantes Thema. G8 oder G9? Ein Dauerthema hier. "Da geht es nicht mehr um uns, aber die Zukunft von Kindern", sagt die Zehntklässlerin.
Ihre Lehrkräfte vom Kolping Gymnasium haben ihnen die Politik in die Schule geholt. Im Unterricht haben sie den Austausch vorbereitet, das Auftreten und die Aussagen der Kandidierenden reflektiert. Vielen Schülerinnen und Schülern begegnet Politik sonst nur auf Social Media.
Politik im Klassenzimmer, statt nur in der Timeline
"Das spielt schon eine recht große Rolle, weil auf Wahlplakaten steht nicht viel drauf", findet Gustav. Sein Interesse an Wahlprogrammen weckten erst TikToks. Ihm und seinen Klassenkameraden aber entgeht nicht: "Es sind online tendenziell vor allem extreme politische Ansichten von Parteien vertreten," sagt Kian. Er vermisst in seiner Timeline gemäßigte Ansichten und Forderungen.
Analysen zu vergangenen Wahlen, wie der Bundestagswahl 2025, zeigen: Es sind zunehmend AfD und Linke, die bei jungen Wählerinnen und Wählern punkten. Laut Sozialwissenschaftler Klaus Hurrelmann liegt das zum einen an deren Social Media-Auftritten und zum anderen dem Angebot der anderen Parteien – wie CDU, Grüne, SPD und FDP.
Hurrelmann ist Herausgeber zahlreicher Jugendstudien und hat sich in der Vergangenheit für die Absenkung des aktiven Wahlalters auf 16 Jahre ausgesprochen.
Das schlagen die Parteien für junge Menschen vor:
Warum Erstwähler nicht zu unterschätzen sind
Die Schülerinnen und Schüler in Fellbach haben nicht den Eindruck, dass ihre Themen in diesem Wahlkampf zu kurz kommen. Auch weil das, was sie umtreibt – Wirtschaft, Bildung oder Sicherheit – auch ältere Wählergruppen beschäftigt und damit zu den Top-Themen im Wahlkampf zählt.
Befremdlich finden sie eher, wie manch eine Partei um ihre Stimme wirbt: Lina hat als Erstwählerin von Parteien Gutscheine zugeschickt bekommen. Das fühlt sich für sie an, als wolle man ihre Stimme "kaufen".
8,4 Prozent der Wahlberechtigten sind Erstwähler. Und nur etwas mehr als zwei Prozent sind erst 16 oder 17 Jahre alt. Eine kleine Gruppe, die ernst genommen werden will.
"Sie wollen das Gefühl haben, dass eine Partei ihre Sorgen tatsächlich versteht," erklärt Hurrelmann. Junge Wählerinnen und Wähler hätten ein sehr sensibles Gespür dafür, ob sie wirklich gemeint sind oder ob nur so getan werde. Ihr Wahlverhalten sage zudem viel darüber aus, was in der Zukunft relevant werde.
Experte: Junge Wähler von Bedeutung
In dieser 10. Klasse in Fellbach sympathisieren sie mit ganz verschiedenen Parteien. Und eine Mehrheit von ihnen will am 8. März mit stimmen.
Die Relevanz der Schülerinnen und Schüler bei dieser Landtagswahl dürfe nicht unterschätzt werden, betont Hurrelmann: "Selbst wenn sie von ihrer Zahl her im Moment nicht wahlentscheidend sind, inhaltlich sind sie von ungeheurer Bedeutung."
Luisa Houben ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Baden-Württemberg.
Mehr zur Landtagswahl in Baden-Württemberg
- Exklusiv
ZDF-Politbarometer Extra:Vor BaWü-Wahl: CDU knapp vor Grünen, Özdemir am beliebtestenmit Video2:01
TV-Triell in Baden-Württemberg:Özdemir und Hagel harmonisch - gegen AfD-Mann Frohnmaiermit Video0:24
- FAQ
Meta verbietet politische Werbung:So verändert eine neue EU-Regel den Landtagswahlkampfvon Luisa Houbenmit Video1:00
Landtagswahl am 8. März:Baden-Württemberg: Wahl im Schatten der Wirtschaftskrisevon Max Schwarzmit Video1:56