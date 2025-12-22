Kanzleramtschef Frei: "Das ist keine schlechte Bilanz" 

Kanzleramtschef zur Regierungsarbeit:Frei: "Das ist keine schlechte Bilanz"
Trotz niedriger Umfragewerte zieht die CDU eine positive Bilanz ihrer Regierungsarbeit. Man stehe aber vor "gewaltigen Herausforderungen", sagte Kanzleramtschef Frei im ZDF.
Während die Zufriedensheitswerte für die Arbeit von Kanzler Friedrich Merz (CDU) und der schwarz-roten Koalition in Umfragen eher auf niedrigem Niveau stagnieren, blickt Kanzleramtschef Thorsten Frei (CDU) positiv auf die bisherige Regierungsarbeit. "Das ist keine schlechte Bilanz", sagte er im ZDF-Morgenmagazin.
In der vergangenen Woche habe die Bundesregierung eine ganze Reihe von Gesetzen beschlossen, "die für die Menschen spürbare Verbesserungen bringen".
"Wenn man etwa an das Infrastrukturzukunftsgesetz denkt, wenn man etwa an die Abschaffung des Bürgergeldes und den Ersatz durch eine neue Grundsicherung denkt, wenn man das Jahressteuergesetz denkt mit der Erhöhung der Ehrenamtspauschale, der Erhöhung der Entfernungspauschale, mit der Senkung der Gastrosteuer - dann sind das alles Dinge, die die Menschen unmittelbar spüren werden", so Frei.
Frei: Wettbewerbsfähigkeit des Landes weiter steigern
Der Kanzleramtschef fügte hinzu, dass das Land vor Herausforderungen stehe. "Wir haben gewaltige Herausforderungen: die sind außenpolitisch intendiert, die sind auch innenpolitisch durch einen enormen Reformstau der letzten Jahre da." Deswegen werde man im nächsten Jahr "mit hohem Tempo weitermachen", so Frei.
Das Thema Wirtschaft sei dabei ein zentrales Thema, erläutert der CDU-Politiker.
Es gehe nun darum, wie die Wettbewerbsfähigkeit des Landes weiter gesteigert werden könne - das gelte "in der Steuerpolitik, in der Energiepolitik, beim Bürokratierückbau und auch bei den Arbeitskosten", so Frei. "Und mit vielem davon haben wir angefangen."
ZDFheute Infografik
Für die Darstellung von ZDFheute Infografiken nutzen wir die Software von Datawrapper. Erst wenn Sie hier klicken, werden die Grafiken nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Datawrapper übertragen. Über den Datenschutz von Datawrapper können Sie sich auf der Seite des Anbieters informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen. Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.
Frei: Brandmauer zur AfD steht
Mit Blick auf die bevorstehenden Landtagswahlen im kommenden Jahr betonte Frei, dass für die CDU die sogenannte Brandmauer zu AfD weiterhin stehe. Das Thema stehe "überhaupt nicht zu Disposition". Es sei "vollkommen klar, dass uns von der AfD fundamentale Unterschiede trennen". Die CDU werde "alles dafür tun, dass wir diese Wahlen erfolgreich gestalten".
Im nächsten Jahr werden in fünf Bundesländern die Landesparlamente gewählt: Baden-Württemberg (8. März), Rheinland-Pfalz (22. März), Sachsen-Anhalt (6. September), Berlin und Mecklenburg-Vorpommern (jeweils 20. September).
Aktuelle Nachrichten zur schwarz-roten Koalition
Kanzleramtschef zur Regierungsarbeit:Frei: "Das ist keine schlechte Bilanz"mit Video5:17
Entwurf von Justizministerin Hubig:Vorratsdatenspeicherung: Bundesregierung wagt neuen Vorstoßmit Video1:45
- Grafiken
BIP, Arbeitslosigkeit, Inflation:Wie geht es der Wirtschaft unter Merz?von Robert Meyer, Moritz Zajonzmit Video0:26
- Faktencheck
Einsparpotenzial in neuer Grundsicherung:Was ist dran an den Aussagen zur Bürgergeld-Reform?von Katja Belousovamit Video1:42
- FAQ
Reform der privaten Altersvorsorge:So soll die Alternative zur Riester-Rente aussehenmit Video1:37
Rückkehr zum harten Kurs:Kabinett beschließt neue Grundsicherung: Was sich ändertvon Lars Bohnsackmit Video2:54
Regierung bringt Plattform an den Start:Meldeportal für Bürokratie: Bürger sollen Feedback gebenmit Video0:25
Nach Kritik an schwarz-roter Koalition:Kanzleramtschef Frei: "Regierung arbeitet mit hohem Tempo"mit Video5:21