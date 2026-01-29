  3. Merkliste
  4. Suche
Video

Lars Klingbeil: Was den SPD-Chef und Finanzminister ausmacht

Mirko Drotschmann über den SPD-Chef:Warum man Finanzminister Lars Klingbeil kennen sollte

|
Im Hintergrund mittig zu sehen ist Finanzminister Lars Klingbeil (SPD), rechts daneben und im Vordergrund sieht man Mirko Drotschmann

SPD-Vorsitzender, Finanzminister, Vize-Kanzler: Mirko Drotschmann blickt auf Lars Klingbeil. An dem Mann kommt in der Bundesregierung niemand vorbei, wenn's um Geld geht.

Themen
Lars KlingbeilSPDSchwarz-rote Koalition

Mehr zu Lars Klingbeil

  1. Screenshot aus Vdieo: Lars Klingbeil
    Interview

    Grönland-Streit:Klingbeil zu Trumps Kehrtwende: "Schwarz auf weiß abwarten"

    mit Video7:09
  2. USA, Washington: Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) gibt nach dem Internationalen Finanzministertreffen auf dem Lafayette Square ein Interview
    Interview

    Vizekanzler in Washington D.C.:Klingbeil: In Diskussionen mit USA "nicht wegducken"

    mit Video6:30
  3. Markus Lanz sitzt auf einem Stuhl

    "Markus Lanz"-Jahresrückblick:Lars Klingbeil: "Jeder wird spüren, dass wir sparen"

    von Bernd Bachran
  4. Lars Klingbeil, Bundesminister der Finanzen, spricht in Anwesenheit seiner Delegation beim deutsch-chinesischen Financial Roundtable im Staatsgästehaus Diaoyutai, Peking, am 17.11.2025.

    Zugang zu kritischen Rohstoffen:Klingbeil pocht in Peking auf "fairen Umgang"

    mit Video2:24