Pulli mit Anti-Polizei-Slogan: Grüne-Jugend-Chefin bedauert Post

Nietzard hatte am Freitag ein Bild von sich auf Instagram gepostet, auf dem sie einen türkisfarbenen Pullover mit dem Kürzel "ACAB" trägt. Das Kürzel steht für "all cops are bastards" (übersetzt: "alle Polizisten sind Bastarde") und wird in polizeikritischen Kreisen verwendet - unter anderem im linken bis linksextremen Milieu. Damit hatte Nietzard für Kritik gesorgt, die auch aus der eigenen Partei und der Grünen-Bundestagsfraktion kam.

Nietzard hält an Polizei-Kritik fest

Ein Polizist hatte in der Nacht zum Ostersonntag in der Oldenburger Innenstadt fünfmal in Richtung eines jungen Mannes namens Lorenz geschossen. Mehrere Schüsse trafen den jungen Deutschen, er starb an den Verletzungen. Gegen den 27-jährigen Polizisten wird wie in einen solchen Fall üblich wegen Totschlags ermittelt. Aktivistinnen und Aktivisten befürchten, dass die Schüsse auf den Schwarzen einen strukturellen rassistischen Hintergrund haben.