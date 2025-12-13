Kanzler beim CSU-Parteitag:Staatstragender Merz umarmt die CSU
von Jakob Rhein
Beim CSU-Parteitag wurde der Kanzler mit offenen Armen begrüßt: Harmonie statt Streit war das Motto. Das kam an - aber nicht bei allen.
CSU-Parteitage waren für CDU-Vorsitzende nicht immer ein Heimspiel. Unvergessen, wie der damalige CSU-Chef Horst Seehofer Ex-Kanzlerin Angela Merkel 2015 auf offener Bühne vorführte - Auftakt eines erbitterten Streits zwischen CDU und CSU über die Migrationspolitik.
Eine solche Szene musste Friedrich Merz diesmal nicht befürchten. CDU und CSU treten in der Migrationspolitik inzwischen geschlossen auf, das Verhältnis zwischen CSU-Chef Markus Söder und Merz gilt als intakt. So gibt es warmen Applaus, als der Kanzler um 12:38 Uhr durch die Münchener Parteitagshalle Richtung Bühne schreitet.
Söder begrüßt "Freund" Merz
Es ist das erste Mal seit vielen Jahren, dass ein Kanzler wieder bei einem CSU-Parteitag spricht: "Du bist bei Freunden" begrüßt Söder den CDU-Parteivorsitzenden: "Auch wenn die Zeiten schwer sind, wir halten zusammen." Und Söder schickt gleich ein großes Lob hinterher: "Ohne Friedrich Merz hätte Europa in diesen Zeiten keine starke Stimme".
Merz gibt sich staatsmännisch
Es ist ein Fingerzeig, in welche Richtung Merz' Rede gehen wird: Fast schon staatstragend zielt er auf die großen Linien der Bundesregierung ab. Er hebt die Außenpolitik hervor - und warnt vor einem weiteren Vorgehen des russischen Präsidenten Wladimir Putin: "Wenn die Ukraine fällt, dann hört er nicht auf", sagte Merz. Priorität hätten deswegen weitere Ukraine-Hilfen, die Einheit Europas und die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands.
Merz kommt an im Saal, immer wieder gibt es viel Beifall - auch am Ende: "Er war staatsmännsich wie selten", sagt Raimund Fries, Delegierter von der Senioren-Union. Und schickt hinterher: Merz' Worte seien überzeugender gewesen als die von CSU-Chef Söder am Tag zuvor. "Eine motivierende Rede", sagt Fries.
Schritt auf die Junge Union bleibt aus
Doch es gibt auch kritische Untertöne - vor allem von jungen Delegierten. Sie haben Merz' Auftritt beim Deutschlandtag der Jungen Union Mitte November nicht vergessen. In seiner heutigen Rede ordnet Merz die Rentenreformen in den großen weltpolitischen Kontext ein - ein echtes Entgegenkommen gegenüber den Jungen bleibt aber aus. "Das war ein bisschen enttäuschend", sagt Joseph Mörtl, stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union Bayern:
Merz setzt auf Harmonie statt auf Konfrontation
Merz redet fast eine Stunde lang. Auf klare Spitzen gegen den angeschlagenen Koalitionspartner SPD verzichtet er - und lobt die CSU-Bundesminister fast schon überschwänglich, allen voran Innenminister Alexander Dobrindt. Es passt ins Bild, das Söder und Merz aussenden wollen: Die Unionsparteien sind der Stabilitätsanker einer Bundesregierung in schwierigem Fahrwasser.
Vor allem Söder gab sich zuletzt auf Bundesebene als Vermittler. Doch der bayerische Landesvater steht unter Druck.
Das zeigt sein durchwachsenes Ergebnis bei der Wiederwahl zum Parteivorsitzenden gestern: 83,6 Prozent spiegeln nicht das Selbstverständnis des CSU-Chefs wieder.
Die Frage wird sein, wie Söder darauf reagiert, ob er seine Strategie ändern wird. Nicht ausgeschlossen, dass der CSU-Chef einen Rollenwechsel auf Bundesebene vollzieht, um daheim in Bayern Punkte zu sammeln. Für den Kanzler wäre das kein gutes Zeichen. Angela Merkel kann ein Lied davon singen.
Jakob Rhein ist Reporter im ZDF-Landesstudio Bayern.
