  3. Merkliste
  4. Suche
Politik
Deutschland

Markus Söder als CSU-Chef wiedergewählt - mit 83,6 Prozent

vor 5 Minuten
Schauspieler Rolf Becker im Alter von 90 Jahren gestorben

83,6 Prozent der Stimmen:Markus Söder als CSU-Chef wiedergewählt

|

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist auf dem Parteitag der CSU in München im Amt des CSU-Vorsitzenden bestätigt worden. Bei der Wahl erhielt er 83,6 Prozent der Stimmen.

Der Generalsekretär der bayerischen konservativen Christlich-Sozialen Union (CSU), Martin Huber, gratuliert Bayerns Ministerpräsident und CSU-Vorsitzender Markus Söder nach dessen Wiederwahl während eines Parteitags der Christlich-Sozialen Union (CSU) am 12.12.2025 in München, Süddeutschland.

Wiedergewählt: Der bayerische Ministerpräsident und Vorsitzende der CSU, Markus Söder.

Quelle: AFP

Markus Söder ist mit 83,6 Prozent zum fünften Mal zum Chef der Christlich-Soziale Union in Bayern (CSU) gewählt worden. Der amtierende CSU-Vorsitzende und bayerische Ministerpräsident erhielt bei der Abstimmung ohne Gegenkandidaten auf dem Parteitag in München 531 von 635 gültigen Stimmen.

104 Delegierte votierten mit Nein. Es gab neun ungültige Stimmen - auch Enthaltungen werden bei der CSU als ungültige Stimmen gewertet. Erstmals war Söder 2019 zum CSU-Chef gewählt worden.

Bayern, München: Markus Söder (CSU), CSU-Vorsitzender und Ministerpräsident von Bayern, kommt vor Beginn des CSU-Parteitags in die Messehalle.

Der angekündigte Kurswechsel beim Verbrenner-Aus geht dem CSU-Chef Söder nicht weit genug. Das und weiteres, wie die Wahl der Parteispitze, wird beim Parteitag der CSU Thema sein.

12.12.2025 | 0:26 min

Bisher schlechtestes Ergebnis für Söder

Allerdings erzielte Söder damit sein bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Abstimmung zum CSU-Parteivorsitz. Bei seinem Amtsantritt Anfang 2019 hatte er 87,4 Prozent der Stimmen erhalten, was bis dato als sein schlechtestes Ergebnis galt. Im darauffolgenden Herbst 2020 waren es 91,3 Prozent, 2021 87,6 Prozent.

Seinen bisherigen Rekordwert hatte er 2023 eingefahren: Bei der Vorstandswahl zwei Wochen vor der damaligen Landtagswahl erreichte er 96,6 Prozent. Bei keiner Wahl hatte es Gegenkandidaten gegeben. Absoluter CSU-Rekordhalter ist Franz Josef Strauß, der einst bis zu 99 Prozent erreicht hatte - das war im Jahr 1979.

CSU-Parteitag: Eröffnungsrede von Generalsekretär Martin Huber (CSU)

Zur Eröffnung des CSU-Parteitags in München hielt der CSU-Generalsekretär Martin Huber eine Rede.

12.12.2025 | 18:34 min

ZDF-Landesstudio-Leiterin: "Enttäuschend für den CSU-Chef"

"Das Ergebnis ist enttäuschend für den CSU-Chef. Es zeigt ein beginnendes Brodeln in der CSU, trotz der versöhnlichen Rede von Markus Söder", ordnet Eva Schiller, Leiterin des ZDF-Landesstudios in Bayern, das Ergebnis ein. Sie erklärt weiter:

Die Gründe: Die konservative Wende vollzieht sich nach Meinung vieler zu langsam, die AfD wächst weiter. Außerdem ist da bei den Jungen ein neues Selbstbewusstsein: Einige finden, dass Markus Söder die Partei zu sehr auf sich ausgerichtet hat und zu wenig Diskussion zulässt.

Eva Schiller, Leiterin des ZDF-Landesstudios in Bayern

Markus Söder

In der Koalition nimmt der CSU-Chef neuerdings häufiger die Vermittlerrolle ein. Doch in Bayern steht der Ministerpräsident unter Druck - vor dem CSU-Parteitag und mit der AfD im Nacken.

07.12.2025 | 4:34 min

Söder hält kämpferrische Rede und warnt vor der AfD

In seiner Grundsatzrede hatte Söder seine Partei und die demokratischen Parteien insgesamt zu einem gemeinsamen Kampf gegen Bedrohungen aus dem In- und Ausland aufgerufen. In der ebenso ernsten wie kämpferischen Rede auf dem CSU-Parteitag attackierte er dabei speziell die AfD - und schloss jede Zusammenarbeit erneut kategorisch aus.

Söder warnte dabei: "Die AfD will ein anderes Land, eine andere Gesellschaft." Die AfD habe ein anderes Staats- und Freiheitsverständnis. Und: "Sie wollen raus aus der Nato und am liebsten in die Arme von Russland." Das seien Bücklinge und Hofnarren Putins. Eine Kooperation dürfe es niemals geben:

Wir dürfen kein Helferlein werden, wir dürfen kein Steigbügelhalter werden.

Markus Söder, CSU-Chef auf dem Parteitag in München

Ein AfD-Verbotsverfahren lehnte Söder weiter ab: "Das bringt nichts." Man müsse die AfD vielmehr inhaltlich stellen.

Quelle: AFP, dpa, ZDF
Über dieses Thema berichtete phoenix vor Ort am 12.12.2025 ab 15:45 Uhr.
Themen
Markus SöderCSUBayern

Mehr zur CSU und Söder

  1. Markus Söder bei der Pressekonferenz der CSU nach Vorstandssitzung am 08.12.2025

    CSU-Parteitag in München:Wie geschlossen steht die CSU hinter Markus Söder?

    von Eva Schiller
    mit Video0:26
  2. Markus Söder, CSU-Vorsitzender und bayerischer Ministerpräsident, gibt eine Pressekonferenz zu den Ergebnissen der Koalitionsverhandlungen in Berlin.
    Interview

    CSU-Chef über Klimapolitik und Koalition:Söder: "Das Heizgesetz wird abgeschafft"

    von Stefanie Reulmann
    mit Video5:52
  3. Ex-SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert spricht in der Sendung "Markus Lanz" am 11. Dezember 2025.

    Ex-SPD-Generalsekretär bei "Lanz":Kühnert: Söder hat Politik "intuitiv verstanden"

    von Felix Rappsilber
  4. Archiv: Horst Seehofer mit Markus Söder, aufgenommen am 12.05.2018 in München

    80 Jahre CSU:Wie die CSU die Bundespolitik erobert hat

    von Simon Pfanzelt und Julian Schmidt-Farrent