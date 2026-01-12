CDU einig: Schulze soll Haseloff in Sachsen-Anhalt ablösen

In Sachsen-Anhalt soll CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze bald Regierungschef werden. Die Fraktion unterstützt den Wechsel vor der Landtagswahl. Er soll am 28. Januar gewählt werden.

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff will sein Amt früher als geplant an CDU-Wirtschaftsminister Schulze übergeben. Wulf Schmiese ordnet die Reaktionen aus Berlin ein. 08.01.2026 | 2:19 min

Die CDU-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt hat die Pläne für einen baldigen Wechsel an der Spitze der Landesregierung befürwortet. Auf ihrer Klausurtagung in Stolberg stellten sich die Abgeordneten geschlossen hinter CDU-Spitzenkandidat Sven Schulze, wie ein Fraktionssprecher am Montag sagte.

Berichten zufolge will sich Schulze am 28. Januar zum neuen Ministerpräsidenten und Nachfolger des langjährigen Amtsinhabers Reiner Haseloff (CDU) wählen lassen. Der Schritt soll Schulze ermöglichen, vor der Landtagswahl am 6. September die Regierung zu führen, bekannter zu werden und sich so einen Amtsbonus aufbauen zu können.

Nach gut 15 Jahren im Amt blickt Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Rainer Haseloff (CDU) auf die Demokratie, den Aufstieg der AfD und die Zukunft Deutschlands. 02.01.2026 | 3:07 min

Koalitionsparteien beraten über Fortsetzung des Bündnisses

Am Montagabend beraten die Landesvorstände von CDU, SPD und FDP über die Fortsetzung der schwarz-rot-gelben Koalition. Ein Bekenntnis dazu gilt als Voraussetzung für einen möglichen vorfristigen Wechsel in der Staatskanzlei. Am vergangenen Donnerstag wurde durch Medienberichte bekannt, dass Haseloff die Aufgabe seines Amts noch vor der Wahl im September erwägt, um damit die Wahl Schulzes zum Ministerpräsidenten zu ermöglichen.

Die Landes-CDU kürte Schulze im November zum Spitzenkandidaten. Haseloff tritt bei der Landtagswahl nicht mehr an. Der 71-Jährige ist seit 2011 Regierungschef in Sachsen-Anhalt. In der von Haseloff geführten Koalition aus CDU, SPD und FDP ist Schulze Wirtschaftsminister. Der 46-Jährige ist auch CDU-Landeschef.

