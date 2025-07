Bundesrat hisst zum CSD die Regenbogenflagge

Die diesjährige Demonstration zum CSD in Berlin findet am Samstag statt (Symbolfoto).

Anders als der Bundestag will der Bundesrat am Samstag anlässlich des Christopher Street Days ( CSD ) die Regenbogenflagge hissen. Die Fahne werde vor dem Gebäude "als Zeichen für Vielfalt, Respekt und Toleranz" wehen, teilte die Länderkammer am Freitag mit.

Die diesjährige Demonstration zum CSD in Berlin findet am Samstag statt. Der Protestzug zieht von Mitte über Schöneberg zur Siegessäule im Stadtteil Tiergarten. Unterwegs führt die Parade auch am Gebäude des Bundesrats vorbei.

BVG färbt U-Bahn-Station "Bundestag" ein

Eigens für den CSD haben die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in dieser Woche die Treppen an der U-Bahn-Station "Bundestag" mit Klebestreifen in Regenbogenfarben eingefärbt. Zudem wurde ein Eingang der Station mit der "Progressive Pride Flag", einer erweiterten Regenbogenflagge, beklebt. Auf Instagram erklärte die BVG: "Wir helfen gerne beim Flagge zeigen."

Erst wenn Sie hier klicken, werden Bilder und andere Daten von Instagram nachgeladen. Ihre IP-Adresse wird dabei an externe Server von Instagram übertragen. Über den Datenschutz dieses Social Media-Anbieters können Sie sich auf der Seite von Instagram informieren. Um Ihre künftigen Besuche zu erleichtern, speichern wir Ihre Zustimmung in den Datenschutzeinstellungen . Ihre Zustimmung können Sie im Bereich „Meine News“ jederzeit widerrufen.

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner CDU ) hatte ihre Entscheidung gegen die Beflaggung am CSD damit begründet, dass die Regenbogenfahne bereits am 17. Mai - dem internationalen Aktionstag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie - am Bundestag gehisst wurde und der CSD ein Tag der Versammlung und des Protests sei.

Demo für Rechte der queeren Community

Der Christopher Street Day erinnert an einen Aufstand der Homosexuellen-Community im New Yorker Stadtteil Greenwich Village im Umfeld der Bar Stonewall Inn in der Christopher Street, der am 28. Juni 1969 begann.