Arbeitspflicht für 18- bis 25-Jährige:Test in Thüringen: Bürgergeld nur mit Gegenleistung
von Alexander Schwinning
Leistung nur bei Gegenleistung - im Kreis Nordhausen müssen junge Bürgergeldempfänger an einem Arbeitsprojekt teilnehmen. Sonst drohen ihnen Leistungskürzungen oder die Streichung.
Sie müssen Laub fegen, den Park sauber halten oder in gemeinnützigen Werkstätten arbeiten - junge Bürgergeldempfänger im Thüringer Landkreis Nordhausen, im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Dafür bekommen sie einen Euro pro Stunde.
Kreis Nordhausen: Bürgergeld nur mit Gegenleistung
Anfang November hatte Landrat Matthias Jendricke (SPD) das Projekt gestartet. Jetzt zieht er eine erste Bilanz - und ist ein wenig ernüchtert: "Zwei haben von selbst eine richtige Arbeit aufgenommen", erzählt er.
Doch dabei bleibt es nicht. Denn wer gar nicht kommt, bei dem schaut der Vollzugsdienst des Landratsamtes zu Hause vorbei und fragt nach den Gründen. Der Druck wird hochgehalten, sagt Sandra Hesse. Ab 7 Uhr morgens ist sie unterwegs und klingelt:
Heißt: Die Leistungen wurden gekürzt, je nach Fall zwischen zehn und dreißig Prozent. Bei sechs Bürgergeldempfängern wurden die Zahlungen sogar komplett eingestellt. Der Vollzugsdienst hatte festgestellt, dass sie nicht mehr an der angegebenen Adresse wohnten. "Das grenzt an Sozialbetrug", meint Landrat Matthias Jendricke. "Aber so haben wir auch Einsparungen, die das weitaus kompensieren, was wir an Ausgaben haben."
Geschätzte Kosten pro Bürgergeldempfänger: 20.000 Euro
Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Landratsamtes im Schnitt fast zehn Prozent der Menschen unter 25 Jahren arbeitslos. Geschätzte Kosten pro Bürgergeldempfänger: 20.000 Euro. Dem gegenüber sind fast ein Drittel der Lehrstellen im vergangenen Jahr leer geblieben. Auch Leon hatte keine Lehrstelle. Er war einer der Ersten, die an dem Projekt im Kreis Nordhausen teilgenommen haben. 30 Plätze stehen zur Verfügung. Wie ihm geht es vielen - es fehlte bisher an Struktur im Leben. Jetzt wird er jeden Morgen mit einem Bus zu seiner neuen Arbeitsstelle gebracht.
"Das frühe Aufstehen und das Hergefahren und dann wieder zurück - das stört mich", meint er. "Aber mit Gleichaltrigen zu arbeiten, das macht mir schon Spaß." Und es könnte eine Chance sein, auf dem Weg in den regulären Arbeitsmarkt.
Kritik an der Arbeitspflicht: Grüne warnen vor falschem Ansatz
Doch es gibt auch Kritik an der Maßnahme, zum Beispiel von den Thüringer Grünen. Sie lehnen die Arbeitspflicht ab.
"Viele haben keinen Schulabschluss, sind schlecht qualifiziert, viele haben auch mit Drogen- und Suchtproblematiken in der Familie zu kämpfen." Ihr Vorschlag: mehr mit den Betroffenen zu arbeiten: "Was ist denn das, was sie machen wollen und sie dann auch in verschiedene Berufe reinschnuppern zu lassen", so die Grüne. "Vielleicht gibt es ja auch Firmen vor Ort, die sagen: Wir geben euch eine Chance, auch wenn ihr keinen Schulabschluss habt."
Wie wirksam sind Arbeitsprojekte für Bürgergeldempfänger?
Ob das Projekt den Teilnehmenden wirklich hilft, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, ist unklar. Studien des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Landrat Matthias Jendricke ist aber von der Arbeitspflicht überzeugt - auch aus gesellschaftlichen Gründen.
"Der Sozialstaat wird auch nur den Zusammenhalt der Menschen liefern können, wenn wir im Grundsatz sagen: Wer arbeiten kann, geht arbeiten. Und die, die hilfsbedürftig sind, kriegen unsere Unterstützung", sagt Jendricke.
Alexander Schwinning ist Reporter im Landesstudio Thüringen.
