Leistung nur bei Gegenleistung - im Kreis Nordhausen müssen junge Bürgergeldempfänger an einem Arbeitsprojekt teilnehmen. Sonst drohen ihnen Leistungskürzungen oder die Streichung.

In Nordhausen werden junge Bürgergeldempfänger verpflichtet, gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Das Modellprojekt soll den Weg in den Arbeitsmarkt fördern, sorgt aber auch für Diskussionen. 14.02.2026 | 4:17 min

Sie müssen Laub fegen, den Park sauber halten oder in gemeinnützigen Werkstätten arbeiten - junge Bürgergeldempfänger im Thüringer Landkreis Nordhausen, im Alter zwischen 18 und 25 Jahren. Dafür bekommen sie einen Euro pro Stunde.

Kreis Nordhausen: Bürgergeld nur mit Gegenleistung

Anfang November hatte Landrat Matthias Jendricke (SPD) das Projekt gestartet. Jetzt zieht er eine erste Bilanz - und ist ein wenig ernüchtert: "Zwei haben von selbst eine richtige Arbeit aufgenommen", erzählt er.

Aber die Hälfte von 54 jungen Leuten, die teilnehmen sollten, sind sanktioniert worden, weil sie nicht dabei sein wollten. „ Matthias Jendricke, SPD, Landrat Landkreis Nordhausen

Doch dabei bleibt es nicht. Denn wer gar nicht kommt, bei dem schaut der Vollzugsdienst des Landratsamtes zu Hause vorbei und fragt nach den Gründen. Der Druck wird hochgehalten, sagt Sandra Hesse. Ab 7 Uhr morgens ist sie unterwegs und klingelt:

Das hat sich rumgesprochen. Wenn jemand sagt, er möchte nicht, dann geht das ans Jobcenter und die können dann weitere Maßnahmen ergreifen. „ Sandra Hesse, Leiterin Vollzugsdienst Landkreis Nordhausen

Heißt: Die Leistungen wurden gekürzt, je nach Fall zwischen zehn und dreißig Prozent. Bei sechs Bürgergeldempfängern wurden die Zahlungen sogar komplett eingestellt. Der Vollzugsdienst hatte festgestellt, dass sie nicht mehr an der angegebenen Adresse wohnten. "Das grenzt an Sozialbetrug", meint Landrat Matthias Jendricke. "Aber so haben wir auch Einsparungen, die das weitaus kompensieren, was wir an Ausgaben haben."

25 Prozent aller staatlichen Leistungen werden durch die Kommunen erbracht. Sie bekommen aber nur ein Siebtel aller Steuereinnahmen - das sieht der Bund der Städte und Gemeinden als klaren Missstand. 05.01.2026 | 2:32 min

Geschätzte Kosten pro Bürgergeldempfänger: 20.000 Euro

Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Landratsamtes im Schnitt fast zehn Prozent der Menschen unter 25 Jahren arbeitslos. Geschätzte Kosten pro Bürgergeldempfänger: 20.000 Euro. Dem gegenüber sind fast ein Drittel der Lehrstellen im vergangenen Jahr leer geblieben. Auch Leon hatte keine Lehrstelle. Er war einer der Ersten, die an dem Projekt im Kreis Nordhausen teilgenommen haben. 30 Plätze stehen zur Verfügung. Wie ihm geht es vielen - es fehlte bisher an Struktur im Leben. Jetzt wird er jeden Morgen mit einem Bus zu seiner neuen Arbeitsstelle gebracht.

Viele junge Menschen sind ohne Ausbildung, dabei werden sie auf dem Arbeitsmarkt dringend gebraucht. Die Organisation "Joblinge" bietet Unterstützung und vernetzt Teilnehmende mit Arbeitgebern. 01.09.2025 | 1:31 min

"Das frühe Aufstehen und das Hergefahren und dann wieder zurück - das stört mich", meint er. "Aber mit Gleichaltrigen zu arbeiten, das macht mir schon Spaß." Und es könnte eine Chance sein, auf dem Weg in den regulären Arbeitsmarkt.

Kritik an der Arbeitspflicht: Grüne warnen vor falschem Ansatz

Doch es gibt auch Kritik an der Maßnahme, zum Beispiel von den Thüringer Grünen. Sie lehnen die Arbeitspflicht ab.

Diese jungen Menschen zu einer Zwangsarbeit zu verpflichten, das greift hier viel zu kurz, weil es die eigentlichen Probleme gar nicht angeht, die dahinterstecken. „ Ann-Sophie Bohm, Landessprecherin B`90 Grüne Thüringen

"Viele haben keinen Schulabschluss, sind schlecht qualifiziert, viele haben auch mit Drogen- und Suchtproblematiken in der Familie zu kämpfen." Ihr Vorschlag: mehr mit den Betroffenen zu arbeiten: "Was ist denn das, was sie machen wollen und sie dann auch in verschiedene Berufe reinschnuppern zu lassen", so die Grüne. "Vielleicht gibt es ja auch Firmen vor Ort, die sagen: Wir geben euch eine Chance, auch wenn ihr keinen Schulabschluss habt."

Die Koalition will das Bürgergeld reformieren. Unter dem neuen Namen Grundsicherung werden die Regeln strenger. Wer Jobangebote ablehnt, bekommt direkt weniger Geld. 17.12.2025 | 1:42 min

Wie wirksam sind Arbeitsprojekte für Bürgergeldempfänger?

Ob das Projekt den Teilnehmenden wirklich hilft, auf dem Arbeitsmarkt wieder Fuß zu fassen, ist unklar. Studien des IAB (Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung) kommen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Landrat Matthias Jendricke ist aber von der Arbeitspflicht überzeugt - auch aus gesellschaftlichen Gründen.

Das Bürgergeld war ein Irrweg. Das sage ich als Sozialdemokrat. „ Matthias Jendricke, SPD - Landrat Landkreis Nordhausen

"Der Sozialstaat wird auch nur den Zusammenhalt der Menschen liefern können, wenn wir im Grundsatz sagen: Wer arbeiten kann, geht arbeiten. Und die, die hilfsbedürftig sind, kriegen unsere Unterstützung", sagt Jendricke.

Vom Hörsaal ins Jobcenter : Die Gen Z findet keine Arbeit Wirtschaftliche Flaute oder KI: Die Gründe, weshalb Firmen niemanden mehr einstellen, sind vielfältig. Besonders betroffen von der Jobflaute sind junge Akademiker. Dominik Müller-Russell, Köln mit Video 9:24

Alexander Schwinning ist Reporter im Landesstudio Thüringen.