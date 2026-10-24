CSU-Parteitag: Merz fordert Union zu Geschlossenheit auf

Auf dem CSU-Parteitag hat Kanzler Friedrich Merz die Union zum geschlossenen Kampf gegen Extremisten aufgerufen. Stehenden Applaus gab es, als er das Wort an Ilse Aigner richtete.

Der CDU-Vorsitzende und Bundeskanzler Friedrich Merz hat die Union zu maximaler Geschlossenheit aufgefordert. "CDU und CSU müssen enger zusammenstehen denn je", sagte Merz am Samstag in seiner Rede auf dem CSU-Parteitag in München.

Die Union werde von "Extremisten" von ganz rechts und von ganz links bekämpft. Die Union wolle und werde diesen Kräften aber nicht Deutschland überlassen.

Grüne und SPD in Berlin warnte Merz davor, eine Koalition mit der Linken einzugehen. Es wäre eine "schwere Belastung", wenn die beiden Parteien mit "dieser linksradikalen Partei" regieren wollten. Mit einer Koalition mit der Linken würde die Freiheit der deutschen Gesellschaft angegriffen.

Im Fokus standen auf dem CSU-Parteitag am Freitag vor allem die Abgrenzung zur Linkspartei und AfD sowie die Bundespräsidentenwahl im kommenden Jahr. 23.10.2026 | 1:39 min

Merz will Reformen schnell abschließen

Für Merz kam der Auftritt angesichts umstrittener Reformvorhaben und des Rücktritts von SPD-Chefin Bärbel Bas zu einem politisch schwierigen Zeitpunkt. Bei seiner Rede wurde daher genau verfolgt, wie er den Kurs der Regierung verteidigt.

Es sei seine "Erwartung, auch an die SPD", dass die Reformvorhaben der schwarz-roten Koalition schnell umgesetzt würden, betonte der Kanzler in München. Weil die Debatten über die Refomen das ganze Land aufwühlten, sei es entscheidend, diesen Prozess schnell abzuschließen.

CDU-Chef lobt "gute Zusammenarbeit" mit Söder

Vor den 700 versammelten Delegierten hob der CDU-Vorsitzende auch sein Verhältnis zu CSU-Chef Markus Söder hervor. Söder sei "die starke Stimme" für die CSU in Bayern, aber auch im Bund. Er habe auch persönlich eine "gute Zusammenarbeit" mit Söder.

Uns verbindet das tief empfundene Gefühl, Verantwortung für unser Land zu tragen. „ CDU-Chef Friedrich Merz über Markus Söder

Söder rief zum Kampf gegen Rechte und Linke auf

Söder hatte bereits am Freitag zu den Delegierten gesprochen und in seiner Rede ebenfalls zum politischen Kampf gegen Radikale von links und rechts aufgerufen. Ein Scheitern der schwarz-roten Koalition müsse verhindert werden, sie könne "die letzte Patrone der Demokratie" sein, sagte Söder.

Angesichts der Wahlerfolge der AfD in Sachsen-Anhalt und der Linken in Berlin gelte dieser Satz mehr denn je. "Deswegen gilt es jetzt: zusammenreißen, Arbeit machen und Erfolge haben", beschwor er. Eine Kooperation der Union mit der AfD schloss Söder aus. Die Abgrenzung zur AfD und den Linken ist auf dem Parteitag mit einem Leitantrag bekräftigt worden.

Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder fordert, mit der AfD "demokratisch in den argumentativen Nahkampf" zu gehen, anstatt die Partei zu verbieten. 23.10.2026 | 6:49 min

Jubel für Ilse Aigner

Seine Rede begann Merz mit den Worten "Lieber Markus Söder, liebe Ilse Aigner, ...". Allein die Erwähnung ihres Namens reichte im Saal für stehenden Applaus. Der Kanzler unterbrach seine Rede, bis unter den 700 Delegierten wieder Ruhe einkehrte. Hintergrund ist die noch ungeklärte Kandidatur Aigners als neue Bundespräsidentin.

Söder hatte zuvor in seiner Rede auf dem Parteitag für Aigner geworben. Die Entscheidung werde zwar woanders gefällt, er würde sich dies aber "von Herzen" wünschen. Die bayerische Landtagspräsidentin Aigner nahm den Beifall lächelnd entgegen und ließ offen, ob sie kandidieren wird.

Die CSU gilt als männerdominierte Partei und verzichtet bis heute auf eine Frauenquote. Ilse Aigner hat sich dennoch an die Spitze gekämpft und steht beim Parteitag besonders im Fokus. 23.10.2026 | 3:19 min

Unmittelbar vor Beginn des CSU-Parteitags hieß es in einem Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", die CDU wehre sich gegen eine Festlegung auf Aigner als gemeinsame Kandidatin der Union. Die Wahl ist am 30. Januar.

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Quelle: ZDF, Reuters, AFP