Nach den Landtagswahlen gibt es in der Union Streit über den Umgang mit der Brandmauer zur AfD. Das Thema dürfte auch die anstehende CDU-Klausur prägen.

Diskussion über den Umgang mit der AfD

Für CSU-Vize und Fraktionschef der Europäischen Volkspartei ist das Brandmauerkonzept gescheitert. Quelle: epa

Nach der schmerzhaften Niederlagenserie der CDU bei den drei Landtagswahlen im September wirbt der CSU-Politiker Manfred Weber dafür, die scharfe politische Abgrenzung hin zur AfD aufzuweichen. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte der Fraktionschef der Europäischen Volkspartei im Europaparlament:

Die Brandmauer im Sinne von "die oder wir" muss Geschichte sein. „ Manfred Weber, CSU-Vize

Kurswechsel in der Union: Weber erklärt Brandmauer für gescheitert

Das bisherige Brandmauerkonzept sei gescheitert, wie sich am deutlichsten in Frankreich zeige, sagte er. "Präsident (Emmanuel) Macron hat jetzt zehn Jahre lang gesagt: Le Pen oder ich. Im kommenden Jahr ist es aber, allen Prognosen zufolge, nicht unwahrscheinlich, dass er der Rechtsextremen Marine Le Pen vom Rassemblement National die Schlüssel zum Élysée-Palast wird aushändigen müssen."

Hauptzweck der Brandmauer sei, dass die AfD nicht in ein „wichtiges politisches Amt“ komme. Heute sei sie „sehr, sehr löchrig geworden“, sagt Politikwissenschaftler Thorsten Faas. 07.10.2026 | 4:10 min

Brandmauer zwinge CDU zur linken Politik

Als "Riesenbelastung" für die Union bezeichnete Weber die aktuelle Handhabung in den Landtagen. In Thüringen und Sachsen müssten Minderheitsregierungen "dauernd mit linken Parteien abstimmen und damit noch linkere Politik machen", so Weber. Wenn die AfD CDU-Inhalte zur Abstimmung stelle, sei die Union "wegen der Brandmauer gezwungen, dagegenzustimmen".

Vor Präsidiumssitzung: CDU streitet über die Brandmauer zur AfD

Am Sonntag trifft sich das Präsidium der CDU zu einer außerordentlichen Klausur in Berlin. Dabei soll es auch um den Umgang mit der AfD gehen. Der sächsische CDU-Bundestagsabgeordnete Florian Oest sagte der "Welt am Sonntag":

Die starren Unvereinbarkeitsbeschlüsse bringen uns nicht voran. „ Florian Oest, CDU

Nach seinen Worten sind "das christliche Menschenbild, die soziale Marktwirtschaft, Freiheit und Verantwortung auch für Schwächere zu übernehmen" die "Leitplanken" der CDU. "Wer diesen inneren Kompass hat, orientiert sich nicht an anderen."

Am 11. Oktober kommt das CDU-Präsidium in Berlin zu einer Klausurtagung zusammen. Vor allem das schlechte Abschneiden bei den letzten Landtagswahlen soll dabei Hauptthema werden. 09.10.2026 | 1:59 min

Ein Unvereinbarkeitsbeschluss des CDU-Bundesparteitags 2018 schließt "Koalitionen und ähnliche Formen der Zusammenarbeit" mit der AfD - und auch der Linkspartei - aus. Mit der konsequenten Ausgrenzung wollte die CDU die AfD kleinhalten. Doch bei den jüngsten Landtagswahlen legte die in Teilen rechtsextreme Partei stark zu, die CDU musste dagegen herbe Niederlagen einstecken.

Heuer: "rote Linien" statt Brandmauer

Der sachsen-anhaltinische Landtagsabgeordnete Guido Heuer sagte der "Welt am Sonntag":

Mit der Brandmauer haben wir uns eingemauert, dahinter brennt es aber weiter." „ Guido Heuer, CDU

Er sei dafür, "dass wir stattdessen rote Linien definieren, uns also auf Inhalte konzentrieren", betonte der ehemalige Fraktionschef. Koalitionen mit der AfD oder der Linken halte er für ausgeschlossen. "Aber wenn die CDU eine Beschlussvorlage macht, die zu echten Verbesserungen für die Menschen führt, dann geht das in Ordnung, wenn AfD und Linke zustimmen."

Das CDU-Präsidium trifft sich am Sonntag, um über die Niederlagenserie bei den Landtagswahlen zu sprechen. „Wir sind in einer dramatischen Lage“, so Sepp Müller (CDU). 09.10.2026 | 4:21 min

CDU-Fraktionsvize für Brandmauer: "Menschen sind von Politik enttäuscht"

Aus dem Vorstand der Unions-Bundestagsfraktion wird dies hingegen zurückgewiesen. Fraktionsvize Günter Krings (CDU) sieht für eine Aufweichung der bisherigen Linie "keinen Anlass".

Er halte die These für gewagt, "dass die AfD ohne unseren Unvereinbarkeitsbeschluss nicht gewachsen wäre". Die Menschen wählten "ja nicht AfD, weil wir mit denen nicht zusammenarbeiten, sondern weil sie von der aktuellen Politik enttäuscht sind".

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Quelle: dpa