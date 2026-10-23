CSU-Chef zum Kampf gegen die AfD:Söder: "Brandmauer ist als Wort sicher abgebrannt"
Im ZDF-Interview fordert Markus Söder die AfD auf, Rechtsextreme aus der Partei zu schmeißen. Statt für eine Brandmauer wirbt der CSU-Chef für den argumentativen "Nahkampf".
"Kämpfen, kämpfen", lautet die Ansage von Markus Söder, CSU-Chef und bayerischer Ministerpräsident, mit Blick auf die aktuelle politische Lage im Land. Unter dem Eindruck mehrerer Wahlniederlagen der Schwesterpartei CDU und einer kriselnden Bundesregierung kommt die CSU in München zum Parteitag zusammen. Und plötzlich bahnt sich auch noch ein unionsinterner Streit um die Frage des künftigen Bundespräsidenten an.
Im heute journal wirbt Söder für Parteikollegin und Präsidentin des Bayerischen Landtags Ilse Aigner, spricht über die Rolle von Kanzler Friedrich Merz und seine Strategie gegen die AfD.
Sehen Sie oben das gesamte Interview oder lesen Sie es hier in Auszügen. Das sagt Söder ...
... zu einer möglichen Bundespräsidentin Ilse Aigner
Aigner sei eine "hervorragend qualifizierte Kandidatin für das höchste Staatsamt", lobt Söder.
Sie könne bei SPD und sogar bei den Grünen Akzeptanz finden und setze sich für Demokratie ein. "Ich würde mir sehr, sehr wünschen, dass es da eine Möglichkeit, eine Bereitschaft dafür gibt."
- Rede bei Parteitag: Söder wirbt für Aigner und Kampf gegen extreme Kräfte
... zu mutmaßlichen Ambitionen aufs Kanzleramt
Die Frage, ob eine CSU-Bundestagspräsidentin seine möglichen Ambitionen aufs Kanzleramt gefährde, weist der CSU-Chef zurück: "Das ist ja eine absurde These." Und weiter: "Wir haben einen Bundeskanzler und der bleibt auch Bundeskanzler."
... zur Frage, ob die CDU einen Alternativkandidaten nominieren könnte
Auf die Frage - ausgelöst durch Stimmen aus CDU-Kreisen -, ob die Kanzlerpartei eine eigene Kandidatin präsentieren könnte, weicht Söder aus: "Wir werden am Ende sehen, wer dann der gemeinsame Kandidat für die Koalition ist."
... zur Rolle von Bundeskanzler Merz
Als Christian Sievers von Söder wissen will, ob er Friedrich Merz aktuell als "Zugpferd im Kampf um Wählerstimmen" empfinde, weicht Söder abermals aus:
Und weiter: "Und man kann das nicht allein nach demoskopischen Befunden messen, aber wir arbeiten gut zusammen, wir unterstützen auch den Bundeskanzler."
... dazu, was jetzt getan werden müsse
Es komme jetzt nicht auf den Einzelnen oder die Einzelne an, sondern es komme auf das Gemeinschaftliche an.
Konkret bedeute dies: "Kämpfen, kämpfen", sich beispielsweise auch mit der AfD auseinanderzusetzen: "Das Thema Brandmauer ist als Wort sicher abgebrannt - nach dem Motto: 'Wir brauchen gar nicht drüber reden und am besten verbieten wir die AfD, dann ist das Thema vom Tisch.' So leicht wird uns das nicht gelingen."
Man müsse sich vielmehr "demokratisch quasi in den Argumenten im Nahkampf bewegen", so Söder weiter. Mit Blick auf die Wirtschaftspolitik, den Umgang mit Migranten und Äußerungen zu Menschen mit Behinderung sei klar: "Die AfD ist keine normale Partei."
... zur Idee, bestimmte Länder vom Länderfinanzausgleich auszuschließen
Es könne nicht sein, "solche Experimente, die gemacht werden, auf einem zum Teil verfassungsfeindlichen Boden (...) dass die anderen Steuerzahlerinnen das dann noch alimentieren". Als Beispiele nennt er Planungen für "ein verfassungswidriges Wahlrecht" in Berlin sowie "antisemitische Strömungen" sowie einen sogenannten Russland-Antrag im Landtag von Sachsen-Anhalt, der mit Stimmen von AfD und BSW durchgesetzt wurde.
Das Interview führte heute-journal-Moderator Christian Sievers. Zusammengefasst hat es ZDFheute-Redakteur David Metzmacher.
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