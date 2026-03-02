Eskalation im Nahen Osten:Berlin, Paris, London: "Militärische Defensivmaßnahmen" möglich
Iran reagiert auf die israelisch-amerikanischen Militärschläge mit Gegenangriffen und Angriffen auf andere Länder. Berlin, Paris und London behalten sich Maßnahmen vor.
Deutschland, Frankreich und Großbritannien haben Iran zu einem Stopp von Raketenangriffen auf Länder im Nahen Osten aufgefordert und behalten sich auch militärische Abwehrmaßnahmen vor.
Die Angriffe seien "wahllos und unverhältnismäßig", hieß es in einer in Berlin verbreiteten gemeinsamen Erklärung von Kanzler Friedrich Merz (CDU), Frankreichs Präsidenten Emmanuel Macron und dem britischen Premier Keir Starmer.
Starmer erlaubte den USA, britische Stützpunkte für Schläge gegen Irans Raketen-Anlagen zu nutzen. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es zur Erläuterung, es gehe darum, "dass wir uns das Recht vorbehalten, unsere Soldaten in der Region zu schützen, falls sie angegriffen werden. Dieses Recht zur Selbstverteidigung nehmen die Soldaten der Bundeswehr wahr." Weitere Einzelheiten wurden nicht genannt.
Merz, Macron und Starmer betonen Verteidigungsbereitschaft
In der Erklärung betonen Merz, Macron und Starmer: "Wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen und die unserer Verbündeten in der Region zu verteidigen. Dies kann potenziell auch, falls notwendig, das Ermöglichen von verhältnismäßigen militärischen Defensivmaßnahmen einschließen, um die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, an der Quelle zu zerstören."
Dazu werde man auch mit den USA und den Verbündeten in der Region zusammenarbeiten. Unter den von Iran angegriffenen Ländern seien auch solche, die nicht an der ursprünglichen militärischen Operation der USA und Israels beteiligt gewesen seien. In der gemeinsamen Erklärung hieß es:
Starmer: Britische Jets vereiteln iranische Angriffe
Starmer teilte am Abend in einer Videobotschaft mit: "Wir haben britische Jets in der Luft im Rahmen koordinierter defensiver Einsätze, die bereits erfolgreich iranische Schläge vereitelt haben." Er fügte hinzu:
Starmer betonte, man habe sich an offensiven Luftschlägen gegen Iran nicht beteiligt und werde das auch weiterhin nicht tun.
Angriffe auf Standorte auch mit deutschen Soldaten
Nach der Eskalation in der Region sind nach Angaben der Bundeswehr auch Militärstandorte ins Visier geraten, auf denen auch deutsche Soldaten stationiert sind.
Am Samstag und Sonntag sei es zu Angriffen auf multinational genutzte Standorte in Erbil im Nordirak und Al-Asrak in Jordanien gekommen, teilte das Operative Führungskommando in Berlin auf Anfrage mit. Die Soldaten vor Ort seien in Schutzbauten in Sicherheit und wohlauf.
An beiden Standorten seien Luftverteidigungsmaßnahmen durchgeführt worden. "Die deutschen Soldaten waren offensichtlich nicht unmittelbares Ziel", sagte ein Sprecher des Operativen Führungskommandos. Die Bundeswehr machte keine Angaben dazu, von wem die Angriffe ausgingen.
