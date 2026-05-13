Warsh wird neuer Fed-Chef: US-Senat bestätigt Trump-Kandidat

US-Präsident Trump hat sich durchgesetzt: Der US-Senat bestätigte seinen Wunsch-Kandidaten Kevin Warsh als Chef der US-Notenbank Fed. Er folgt auf Jerome Powell.

Kevin Warsh wird künftig die US-Zentralbank Fed leiten. Quelle: epa | WILL OLIVER

Der Kandidat von US-Präsident Donald Trump für den Chefposten der Notenbank Federal Reserve (Fed), Kevin Warsh, ist vom Senat bestätigt worden. Die Mehrheit der Senatoren sprach sich für den früheren Fed-Gouverneur aus.

Trumps Fed-Kandidat Kevin Warsh versichert, dass er die Unabhängigkeit der Notenbank wahren will. Er werde "auf keinen Fall" eine Marionette Trumps sein, so Warsh bei einer Anhörung. 22.04.2026 | 0:57 min

Der Senat bestätigte Warsh mit 54 zu 45 Stimmen für eine vierjährige Amtszeit als Nachfolger von Jerome Powell. Dessen Mandat als Fed-Vorsitzender endet am Freitag. Warsh strebt eine engere Abstimmung mit der Regierung von Präsident Donald Trump an und will die Bilanz der Federal Reserve verkürzen.

Powell ist von Trump immer wieder kritisiert worden, weil er die Leitzinsen aus Sicht des Staatschefs zu zögerlich gesenkt hatte. Powell hatte sich vehement für die Unabhängigkeit der Fed eingesetzt.

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Streit zwischen Trump und Powell eskalierte

Aus dem Streit zwischen dem unabhängigen Zentralbankchef und dem Präsidenten entwickelte sich eine Art Privatfehde, die in mittlerweile eingestellten Ermittlungen gegen Powell im Zusammenhang mit der kostspieligen Renovierung der US-Notenbankzentrale gipfelte.

Das Bestätigungsverfahren Warshs steckte zunächst in einem Senatsausschuss fest, da ein republikanischer Senator die Aufhebung der Ermittlungen gegen Powell zur Bedingung für seine Zustimmung machte.

Warsh als Marionette von Trump?

Der 56-jährige Warsh hat bereits früher für die Fed gearbeitet. Beobachtende fragen sich, ob sich Warsh um eine Reduzierung der Zinssätze bemühen würde, um Trump zu beschwichtigen, auch wenn dies die Inflation verschlimmern könnte. Warsh bestritt bei einer Anhörung im April, dass Trump ihn unter Druck gesetzt habe, den Leitzins der Fed zu senken.

Die demokratische US-Senatorin Elizabeth Warren bezeichnete Warsh als Marionette von Trump. Warsh weigerte sich anzuerkennen, dass der Demokrat Joe Biden die US-Präsidentschaftswahl 2020 gegen Trump gewonnen hat. Trump hat fälschlicherweise behauptet, dass ihm die Wahl gestohlen worden sei.

Das Lager der Demokraten im Senat hat Warsh auch vorgeworfen, keine Details zu seinem umfangreichen Vermögen vorzulegen. Dieses beläuft sich auf mindestens 100 Millionen Dollar. Warsh hat unter anderem Anteile am Unternehmen SpaceX von Elon Musk. Er hat angekündigt, derartige Anlagen binnen 90 Tagen nach seinem Amtsantritt zu verkaufen.

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Quelle: dpa, Reuters, AP