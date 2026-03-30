Russlands Ölkapazitäten nach massiven Schlägen stark verringert

Die Ukraine hat erneut wichtige russische Ostseehäfen mit Drohnen angegriffen und schwer beschädigt. Die Verladung wurde mehrfach gestoppt, die Ölkapazitäten sind zurückgegangen.

Hohe Energiepreise bringen Russland zusätzliche Einnahmen. Um Moskaus Kriegskasse zu schwächen, attackiert die Ukraine gezielt Raffinerien sowie wichtige Exporthäfen. 26.03.2026 | 1:28 min

Im Laufe der letzten Woche führte die Ukraine massive Drohnenangriffe auf zwei wichtige russische Ölexporthäfen im Finnischen Meerbusen durch, nämlich auf Primorsk und Ust-Luga.

Das Terminal in Ust-Luga wurde am Sonntag bereits zum zweiten Mal in dieser Woche getroffen. Die Schäden sind erheblich, was auch durch Bildmaterial und Satellitenaufnahmen bestätigt wird.

Nach Drohnenangriffen aus der Ukraine brennen die Öllager in der russischen Ölhafenanlage Primorsk. Quelle: AFP

Aufgrund der geringeren Produktionsmengen der beiden Häfen in Verbindung mit dem Angriff auf die Druschba-Pipeline Ende Januar, der die Anlage mindestens bis Ende April außer Betrieb setzte, ist Russlands Ölexportkapazität nach Berechnungen von Reuters um etwa 40 Prozent gesunken.

Eisbrecher des Geheimdienstes halb versenkt

Ein früherer Drohnenangriff am 25. März beschädigte einen militärischen Eisbrecher schwer. Dieser gehört dem russischen Geheimdienst FSB. Die "Pruga" lag in der Werft in Wyborg vor Anker, als sie getroffen wurde.

Das Schiff nahm erhebliche Mengen Wasser auf und ist derzeit halb gesunken. Beim Absinken kollidierte es zudem mit einem anderen Schiff, das in der Nähe vor Anker lag.

Putins Frühjahrsoffensive erhöht den Druck auf die Ukraine, könnte aber laut Militärexperte Gressel auch eine Gelegenheit sein, große Zahlen unerfahrener russischer Truppen auszuschalten. 26.03.2026 | 35:15 min

Ukrainische Drohnen im baltischen Luftraum

Während dieser intensiven Angriffe wichen mehrere ukrainische Angriffsdrohnen von ihren vorprogrammierten Routen ab. Es gab Fälle, in denen Drohnen auf litauischem, lettischem und estnischem Gebiet abstürzten. In Estland traf eine Drohne den Schornstein eines Kraftwerks, richtete jedoch keinen nennenswerten Schaden an.

Zwei Drohnen stürzten am Sonntagmorgen zudem auf finnischem Gebiet ab. Die finnische Regierung bestätigte bereits, dass eine davon ukrainischer Herkunft war. Es gab weder zivile Opfer noch entstand Sachschaden.

Nach estnischen Angaben hat eine russische Drohne das Kraftwerk Auvere getroffen. Es befindet sich im Nordosten Estlands, direkt an der Grenze zu Russland. Schäden oder Verletzte gab es nicht. 25.03.2026 | 0:21 min

Es ist noch unklar, ob die Kursabweichungen der Drohnen auf eine neue Art der elektronischen Kriegsführung zurückzuführen sind oder ob sie durch das Wetter, technische Ausfälle oder Ähnliches verursacht wurden.

Die Ukraine hat den Terminal in Ust'-Luga bereits mehrmals getroffen, und bei den früheren Angriffen wurden keine Fälle von verirrten Drohnen dokumentiert.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Russische Offensive steckt fest

Russlands Frühjahrsoffensive verläuft zwar auf Hochtouren, hat jedoch keine nennenswerten territorialen Gewinne gebracht. Der einzige nennenswerte Vorstoß erfolgte in der Operationsrichtung Slowjansk, wo es den Russen gelang, südlich des Flusses Wasiukowka vorzustoßen.

Im Donbass muss sich die Ukraine gegen Russlands startende Frühjahrsoffensive verteidigen und kontert mit Angriffen auf die russische Öl-Industrie. ZDFheute live analysiert. 26.03.2026 | 44:29 min

Unterdessen lagen die durchschnittlichen täglichen Verluste der russischen Seite bei über 1.000 Toten und Verwundeten zusammen, was auf die zunehmende Intensität der Kämpfe hindeutet.

Von ukrainischen Drohnenteams, darunter die berühmte Einheit "Bird of Magyar", veröffentlichte Bilder bestätigen, dass die russischen Streitkräfte sowohl an Personal als auch an Fahrzeugen erschütternde Verluste erleiden. Dennoch gehen die Angriffe weiter.

Russland greift Eisenbahnen und Krankenhäuser an

Russland führte weiterhin Fernangriffe auf die militärische, energetische und logistische Infrastruktur der Ukraine durch. In Odessa trafen russische Drohnen eine Entbindungsklinik, wobei drei Menschen ums Leben kamen und elf weitere, darunter auch Kinder, verletzt wurden.

Drohnenangriffe auf Personenzüge, Lokomotiven und die Eisenbahninfrastruktur werden immer häufiger. Im Laufe der Woche wurde ein Nahverkehrszug in Charkiw von drei Shaheed-Drohnen getroffen. Ein Fahrgast soll getötet und weitere verletzt worden sein.

Bei russischen Drohnenangriffen auf die Hafenstadt Odessa ist ukrainischen Angaben zufolge ein Mann getötet worden. Ein Krankenhaus und mehrere Wohngebäude seien getroffen worden. 28.03.2026 | 0:18 min

Russland will Bürgerüberwachung erzwingen

Unterdessen verhängte Russland im eigenen Land weitere Einschränkungen für Social-Media-Plattformen. Laut Mikhail Oseevsky, dem Leiter von Rostelekom, sei WhatsApp praktisch tot und Telegram werde bald folgen.

Die russische Regierung forderte alle auf, auf die staatlich entwickelte Plattform MAX umzusteigen, obwohl dokumentiert ist, dass MAX seine Nutzer häufig ausspioniert, indem es ihre Gespräche überwacht und die Mikrofone von Smartphones auch außerhalb von Anrufen einschaltet.

Regimeschutz offensichtlich dringend

Die Einschränkung von Telegram hat die Kommunikation und Führung der in der Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte erheblich beeinträchtigt - dennoch setzt der Kreml die Unterdrückung von Telegram fort.

Offenbar handelt es sich hier um einen Fall, in dem innenpolitische und regimeschutzbezogene Überlegungen Vorrang vor militärischen Erfordernissen haben.

In Verbindung mit dem Verlust des Zugangs zu Starlink sind für die in der Ukraine kämpfenden russischen Streitkräfte schwerwiegende und anhaltende Schwierigkeiten bei der Führung und Kontrolle zu erwarten.

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Russland greift die Ukraine an : Aktuelles zum Krieg in der Ukraine Seit Februar 2022 führt Russland einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Kiew hat eine Gegenoffensive gestartet, die Kämpfe dauern an. News und Hintergründe im Ticker. Liveblog