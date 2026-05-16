Ukraine mit "neuen Möglichkeiten": Experte zu Drohnenangriffen

Effekt von Drohnenangriffen:Militärexperte: Ukraine "eröffnen sich neue Möglichkeiten"
Ukrainische Drohnen schwächen Russlands Luftabwehr, stören den Nachschub und treffen teils wichtige Infrastruktur. Doch noch fehle es an Reichweite, sagt Militärexperte Gressel.
Nach ukrainischen Angaben erlebte Kiew in den vergangenen beiden Tagen die massivsten Luftangriffe seit Beginn der russischen Invasion. Doch umgekehrt schwächen auch ukrainische Drohnen Russlands Luftabwehr zunehmend, treffen immer tiefer im Landesinneren.
Gustav Gressel ist Militäranalyst bei der Landesverteidigungsakademie des österreichischen Bundesheeres. Im ZDF-heute journal sagt Gressel am Donnerstagabend, für die Ukraine öffnen sich weitere Möglichkeiten, russische Industrie zu treffen.
Sehen Sie das Interview mit Gustav Gressel oben in voller Länge oder lesen Sie es hier in Auszügen.
Militärexperte sieht russische Luftabwehr geschwächt
Die Ukraine habe lange gebraucht, bis sie den russischen Fliegerabwehrgürtel soweit abtragen konnte, um gut durchschießen zu können, erklärt Militärexperte Gressel. Das ukrainische Militär habe in Drohnen investiert, die Angriffe in 150 bis 300 Kilometern Entfernung ermöglichen.
Aber auch die ukrainischen Taktiken seien verfeinert, so Gressel. Drohnenangriffe würden mit Ablenkungsangriffen synchronisiert. Die ukrainische Trefferquote auf Fliegerabwehrsysteme steige um etwa 30 Prozent von Monat zu Monat.
So schnell könne Russland nicht nachproduzieren. Das heißt, der Fliegerabwehrschutz der Russen werde dünner.
Experte: Für Angriffe auf Rüstungsindustrie fehlt es an Reichweite
Bei den tatsächlichen Effekten dieser Angriffe unterscheidet Gressel in zwei Zielkategorien: Infrastruktur und Rüstungsindustrie.
Die meisten Schäden, die die Ukraine bei russischer Ölinfrastruktur und Ausschiffungshäfen anrichte, seien reparabel. "Das heißt, man muss eine Raffinerie oder ein Tanklager oder einen Verladehafen mehrfach hintereinander treffen, um ihn dauerhaft außer Gefecht zu setzen", so Gressel. "Das gelingt der Ukraine auch stärker."
Zudem versuche die Ukraine, die russische Produktionsindustrie für Kernwaffen wie Marschflugkörper und ballistische Raketen zu treffen. Auch hier habe die Ukraine schon Treffer und Schäden bewirkt. "Aber ein guter Teil dieser russischen Verteidigungsindustrie ist weiter draußen", sagt Gressel.
Militäranalyst Gressel spricht von positivem Trend für Ukraine
Von einer klaren Wende im Krieg will Gressel noch nicht sprechen. Doch es gebe einen positiven Trend für die Ukraine.
Fortschritte sieht er vor allem bei neuen Drohnentypen: Diese würden nicht nur Angriffe abfangen, sondern auch die russische Aufklärung erschweren und Nachschub stören. Die ukrainische Verteidigung sei weit besser als noch vor einem Jahr.
Die Ukraine könne derzeit nur punktuell angreifen. Eine Veränderung sei frühestens perspektivisch denkbar: "Das kann allerdings nächsten Winter durchaus schon so weit sein", so Gressel - vorausgesetzt, die Abnutzung russischer Kräfte halte an.
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