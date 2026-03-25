Drohnen aus Russland stürzen in Estland und Lettland ab

Aus Russland kommende Drohnen sind in den Nato-Luftraum von Estland und Lettland eingedrungen - und dort abgestürzt. Laut Angaben der Polizei gab es keine Verletzten.

Nach estnischen Angaben hat eine russische Drohne das Kraftwerk Auvere getroffen. Es befindet sich im Nordosten Estlands, direkt an der Grenze zu Russland. Schäden oder Verletzte gab es nicht. 25.03.2026 | 0:21 min

In Estland und Lettland sind aus Russland in den Luftraum eingeflogene Drohnen abgestürzt. Die Vorfälle im Osten der beiden EU- und Nato-Mitgliedstaaten nahe der Grenze zu Russland würden untersucht, teilten die Behörden in Tallinn und Riga mit. Es handelt sich um jeweils eine Drohne.

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind wiederholt Drohnen in den Luftraum der an Russland grenzenden baltischen Staaten eingedrungen.

Militär und Einsatzkräfte seien an den Absturzstellen vor Ort, um Trümmerteile einzusammeln und zu untersuchen. Für die Bevölkerung und öffentliche Sicherheit bestehe keine Gefahr, hieß es in den Mitteilungen. Ob es sich um russische oder ukrainische Drohnen handelte, sei noch unklar und werde ermittelt.

Zerstörte Kabel, Störung des GPS-Signals - es ist ein Krieg, der nicht mit Panzern und Raketen geführt wird, sondern subtiler. Die Ostsee-Anrainer hoffen auf deutsche Hilfe. 04.03.2026 | 2:33 min

Kraftwerk-Schornstein in Estland getroffen, Explosion in Lettland

In Estland traf die Drohne einen Schornstein des Kraftwerks Auvere im Kreis Ida-Virumaa. Bei dem Vorfall um 3:43 Uhr (Ortszeit) wurde nach Angaben der estnischen Sicherheitspolizei niemand verletzt, auch die Strominfrastruktur blieb unbeschädigt. Nach aktuellem Kenntnisstand sei die Drohne nicht auf Estland oder das Kraftwerk gerichtet gewesen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Die Regierung berief wegen des Vorfalls eine Sondersitzung des Kabinetts ein. Russland und Estland teilen sich eine knapp 300 Kilometer lange Grenze. Sie ist Teil der Nato-Außengrenze.

Mit dem russischen Angriff auf die Ukraine wuchs die Sorge vor Moskaus Machthunger. Zivilisten engagieren sich verstärkt in der Bürgerwehr. Was hat sich in Estland verändert? 17.02.2026 | 6:32 min

In Lettland sagte ein Militärsprecher im Fernsehen, dass um 2:19 Uhr (Ortszeit) ein unbekanntes Flugobjekt per Radar erfasst worden sei, das sich der lettischen Grenze näherte und diese überflog. Rund 20 Minuten später sei die Drohne in Nähe des Dorfes Dobricina in der Gemeinde Kraslava von selbst explodiert - ohne dass eine alarmierte Einheit der Luftwaffe eingegriffen hätte.

Zuvor sei gegen 0:50 Uhr (Ortszeit) bereits ein Objekt von belarussischer Seite in den lettischen Luftraum eingedrungen, habe eine leichte Kurve geflogen und sei in den russischen Luftraum weitergeflogen. Der Sprecher ging davon aus, dass die unbemannten Fluggeräte in beiden Fällen vom Kurs abgekommen oder durch elektronische Abwehrmaßnahmen fehlgeleitet worden seien.

Seit vier Jahren tobt der Krieg in der Ukraine. Jeder Versuch, Frieden oder wenigstens einen spürbaren Waffenstillstand zwischen Russland und der Ukraine zu schließen, ist bislang gescheitert. 11.02.2026 | 30:24 min

Wiederholte Drohnen-Vorfälle an Nato-Außengrenze

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als vier Jahren gegen eine russische Invasion. In dem wechselseitigen Drohnenkrieg sind die mit elektronischen Mitteln abgewehrten Fluggeräte auch eine Gefahr für die Nachbarländer, immer wieder wurden im Luftraum europäischer Nato-Staaten Drohnen an Flughäfen und Militäreinrichtungen gesichtet worden - unter anderem in Deutschland.

Russische Drohnen oder Militärflugzeuge waren zudem mehrfach in den Luftraum unter anderem Polens, der baltischen Staaten und Rumäniens eingedrungen. Zuletzt war in der Nacht zu Montag eine fehlgeleitete ukrainische Drohne in Litauen abgestützt. Ähnliche Fälle gab es in Moldau.

EU-Kommissar zu Abwehrfähigkeit : Kubilius: "Großes Problem ist die Luftverteidigung" Die alte Ordnung ist Geschichte. Europa kann sich nicht mehr auf den Schutz der USA verlassen, muss deshalb mehr für seine Sicherheit tun. Wird es eine Verteidigungsunion geben? mit Video 29:58 Interview