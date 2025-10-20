Russland hat erneut Angriffe auf Pokrowsk gestartet, die alle gescheitert sind. Die offenbar verzweifelten Versuche deuten auf eine kritische Lage bei den russischen Truppen hin.

In Pokrowsk kam es in den vergangenen Tagen zu heftigen Gefechten.(Archivbild) Quelle: Action Press

Russland hat erneut große gepanzerte und mechanisierte Angriffe auf ukrainische Stellungen in Richtung Pokrowsk gestartet. Im Laufe der Woche gab es mindestens vier solcher Versuche, die alle am helllichten Tag nördlich von Pokrowsk durchgeführt wurden.

Das wahrscheinliche Ziel dieser Manöver war es, die russischen Einheiten zu erreichen, die bereits seit Wochen in der Nähe von Schachowe und in Kucheriv Yar eingekesselt sind, seit die Ukraine den russischen Durchbruch bei Dobropilliya vereitelt hatte.

Lage der russischen Truppen kritisch

Allerdings gelang es keiner der Kolonnen, auch nur die Frontlinie zu erreichen. Sie alle wurden von ukrainischen Drohnen entdeckt und anschließend durch intensive, kombinierte Artillerie- und Drohnenangriffe dezimiert. Allein entlang dieser Achse wurden im Laufe der Woche Dutzende gepanzerte Fahrzeuge zerstört.

Die Tatsache, dass die Russen vier solcher offenbar verzweifelten - und törichten - Versuche unternommen haben, deutet wahrscheinlich darauf hin, dass die Lage der eingekesselten russischen Truppen bereits kritisch ist.

Unterdessen setzten die ukrainischen Streitkräfte nördlich von Pokrowsk die Zerstörung der Überreste der russischen Truppen fort, die in jenen beiden Kesseln eingeschlossen waren, die Russland erfolglos zu entlasten versuchte.

Lokaler Waffenstillstand um das Kernkraftwerk Saporischschja

Am 18. Oktober gab die Internationale Atomenergiebehörde bekannt, dass Russland und die Ukraine sich auf einen lokalen Waffenstillstand rund um das besetzte Kernkraftwerk Saporischschja geeinigt haben, damit die Stromleitungen zur Anlage repariert werden können.

Das Kraftwerk, dessen sechs Reaktoren sich alle im kalten Abschaltzustand befinden, ist bereits seit vier Wochen von der externen Stromversorgung abgeschnitten. Dies ist der längste Stromausfall während des gesamten Krieges. Da die Reserve-Dieselgeneratoren nicht für wochenlange Ausfälle ausgelegt waren, begann die Situation die Stabilität der Reaktoren zu gefährden.

Der lokale Waffenstillstand zeigt, dass die Konfliktparteien im Falle einer tatsächlichen Notwendigkeit durchaus in der Lage sind, wichtige Vereinbarungen zu treffen. Die IAEO soll Berichten zufolge eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung des Waffenstillstands gespielt haben. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob und wie lange dieser Bestand hat.

Die Autoren der Militäranalyse

Dr. Christian Mölling ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Ukrainische Angriffe auf Ölindustrie

Während der Woche setzte die Ukraine ihre Langstreckenangriffe gegen die russische Ölindustrie fort. Der große Ölterminal in Feodossija auf der besetzten Krim wurde schwer getroffen, die Tanks brannten mehrere Tage lang. Satellitenbilder zeigen, dass mehrere große Tanks vollständig ausgebrannt sind.

Der Terminal spielt eine Schlüsselrolle bei der Versorgung der Krim mit Treibstoff. Es ist fraglich, ob Russland ihn in absehbarer Zeit reparieren kann. Auch die Gasaufbereitungsanlage in Orenburg sowie die Ölraffinerie in Nowokujbyschewsk wurden getroffen, beide bereits zum wiederholten Mal.

Russland verlor zudem am 16. Oktober einen weiteren Sukhoi Su-30SM-Kampfflugzeug über der Krim. Das Flugzeug wurde Berichten zufolge durch Friendly Fire (unbeabsichtigter Beschuss der eigenen Seite) getroffen, während es an einer groß angelegten Luftverteidigungsoperation zur Jagd auf ukrainische Drohnen beteiligt war.

