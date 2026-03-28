Iran-Krieg: Trump kritisiert Kanzler Merz und wettert gegen Nato

Sicherung der Straße von Hormus:Trump kritisiert "Freund Friedrich" und wettert gegen Nato
Der US-Präsident beklagt erneut ausbleibende Hilfe von der Nato bei der Sicherung der Straße von Hormus. Dabei nimmt er auch Bundeskanzler Merz ins Visier.
US-Präsident Donald Trump hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen fehlender Hilfe bei der Sicherung der Straße von Hormus kritisiert. Der Republikaner attackierte bei einem Kongress in Miami im US-Bundesstaat Florida erneut zunächst die Nato-Verbündeten Frankreich und Großbritannien - und kam dann auf Deutschland zu sprechen:
Trump schob nach, dann sei auch der Ukraine-Krieg nicht Sache der USA.
Trump stört sich an deutscher Haltung
Bereits am Vortag hatte Trump Deutschland kritisiert. Er habe es als "unangemessen" empfunden, dass von deutscher Seite geäußert worden sei: "Das ist nicht unser Krieg." Trump nannte dabei allerdings keinen konkreten Namen und schrieb die Äußerung der Spitze Deutschlands ("the head of Germany") zu. Der Satz stammt ursprünglich von Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD).
Merz hatte unlängst bei einem Besuch in Norwegen gesagt: "Deutschland ist nicht Teil dieses Krieges, und wir wollen es auch nicht werden."
Trump zweifelt an Unterstützung für Nato-Partner
Darüber hinaus stellte der US-Präsident erneut die Unterstützung anderer Nato-Partner infrage. "Wir wären immer für sie da gewesen, aber jetzt, angesichts ihres Verhaltens, müssen wir das wohl nicht mehr, oder?", sagte Trump in Miami. Trump kritisierte das Bündnis scharf dafür, dass es den USA im Krieg mit Iran nicht zur Seite stehe.
Trump zufolge geben die USA jährlich Hunderte Milliarden Dollar für die Sicherheit der Verbündeten aus. "Warum sollten wir für sie da sein, wenn sie nicht für uns da sind?", fragte er.
Trump wollte Hilfe von der Nato
Der Krieg in Iran hatte bereits zuvor für Spannungen im transatlantischen Verhältnis gesorgt. Trump hatte die Nato-Partner als "Feiglinge" beschimpft, da diese sich nicht an einem militärischen Einsatz zur Sicherung der Schifffahrt in der strategisch wichtigen Straße von Hormus beteiligen wollten. Am Donnerstag schrieb er in seinem Onlinedienst Truth Social: "Die USA brauchen nichts von der Nato."
Auf Trumps Kritik an Deutschland vom Vortag hatte am Freitag die Bundesregierung zurückhaltend reagiert. "Wir kommentieren jetzt nicht jede Äußerung anderer Staatsoberhäupter und werden auch in diesem Fall diese Äußerung intern bewerten", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius in Berlin. Man stehe im engen Kontakt mit der US-Regierung. "Aber es ist jetzt keine Äußerung, die uns den Schlaf raubt", fügte er hinzu.
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