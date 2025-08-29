Selenskyj: "Bis zu 100.000" russische Soldaten nahe Pokrowsk

Selenskyj besorgt:"Bis zu 100.000" russische Soldaten nahe Pokrowsk
Pokrowsk im Osten der Ukraine gilt als wichtiger logistischer Knotenpunkt. Laut Präsident Selenskyj hat Russland nahe der Stadt "bis zu 100.000 Soldaten" zusammengezogen.
Nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj hat Russland "bis zu 100.000" Soldaten im Osten der Ukraine zusammengezogen. Nahe der strategisch wichtigen Stadt Pokrowsk finde "eine Aufstockung und Konzentration des Feindes statt", sagte Selenskyj am Freitag vor Journalisten in Kiew.
Nach den Worten des ukrainischen Präsidenten sei die Lage in der Region Pokrowsk "derzeit am besorgniserregendsten". Zugleich betonte Selenskyj, dass ukrainische Streitkräfte die russischen Truppen aus der nordöstlichen Grenzregion Sumy verdrängen würden.
Pokrowsk ist wichtiger logistischer Knotenpunkt
Die Stadt Pokrowsk, in der vor Kriegsbeginn rund 60.000 Menschen wohnten, ist ein wichtiger logistischer Knotenpunkt für die ukrainischen Streitkräfte. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 zählt die Region rund um die Stadt zu den am heftigsten umkämpften Gebieten in der Ukraine.
In den vergangenen Monaten waren russische Truppen von drei Seiten auf die Stadt Pokrowsk vorgerückt. Am Freitag befand sich die Armee laut ukrainischen Angaben weniger als fünf Kilometer von der Stadtgrenze entfernt. Vor wenigen Tagen hatte Selenskyj bereits gewarnt, dass Moskau seine Truppen im von Russland besetzten Teil der südlichen Region Saporischschja für eine mögliche Offensive zusammenziehe.
Welle russischer Angriffe auf Kiew
In der Nacht zum Donnerstag hatte die russische Armee die Ukraine erneut mit fast 600 Drohnen angegriffen. Die Welle russischer Angriffe mit allein mindestens 23 Todesopfern in der ukrainischen Hauptstadt Kiew löste international Empörung aus. Bei einem russischen Angriff auf ein ukrainisches Kriegsschiff in der Nacht zum Donnerstag wurden nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Menschen getötet.
Selenskyj bewertete die nächtliche Angriffswelle Russlands als Zeichen dafür, dass Kreml-Chef Wladimir Putin nicht zu einer Einstellung der Kämpfe bereit sei. "Russland entscheidet sich für Raketen anstelle des Verhandlungstischs" und habe kein Interesse an "echter Diplomatie", hatte Selenskyj erklärt.
EU-Verteidigungsminister berieten in Kopenhagen
Die Verteidigungsminister der Europäischen Union berieten unterdessen bei informellen Gesprächen in der dänischen Hauptstadt Kopenhagen über weitere Militärhilfen für die Ukraine und die Verteidigungsbereitschaft der EU. Auch die Sicherheitsgarantien für die Ukraine für den Fall einer Friedenslösung im Krieg gegen Russland waren Thema des Treffens. Für Deutschland nahm Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) teil.
Die diplomatischen Bemühungen um einen Frieden von Seiten westlicher Staaten und der USA haben bislang keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Auch ein Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Donald Trump und Putin in Alaska Mitte des Monats brachte keinen Durchbruch. Forderungen nach einer Waffenruhe hat Wladimir Putin bislang stets zurückgewiesen.
