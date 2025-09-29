Ukrainer rücken bei Pokrowsk vor, Russland trifft Krankenhaus

Die Ukraine setzt erfolgreich Marine-Drohnen ein und startet weitere Angriffe auf die russische Ölinfrastruktur. Russland startet einen Großangriff auf Kiew.

Bei russischen Luftangriffen auf Kiew sind mindestens vier Menschen getötet und zehn weitere verletzt worden. Präsident Selenskyj sprach von "zielgerichtetem Terror". 28.09.2025 | 0:20 min

In der Nacht vom 27. auf den 28. September startete Russland einen weiteren großen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt. In Kiew wurde ein Kardiologiekrankenhaus direkt getroffen, was zu massiven strukturellen Schäden am Gebäude führte.

Darüber hinaus wurden auch Wohngebiete beschädigt. Bis Sonntagmittag gab es bereits vier Todesopfer und mehr als 40 Verletzte im ganzen Land.

Bomber und 500 Drohnen verschiedenster Art

Bei dem Angriff setzte Russland erneut mehr als 500 Drohnen ein, darunter auch sogenannte Lockvögel, sowie etwa 40 Raketen verschiedener Typen.

Der Raketenangriff wurde durch die Verlegung der russischen schweren Bomber vom Typ Tu-160 und Tu-95 von ihren üblichen Stützpunkten im Fernen Osten (wo sie seit der ukrainischen Operation "Spinnennetz" im Juni stationiert sind) zu den Flughäfen Olenya und Engels angekündigt, von wo aus sie zu ihrem Angriff auf die Ukraine starteten.

"Auch ein Donald Trump kann den Frieden in der Ukraine nicht herbeizaubern, sagt der Militärexperte Sönke Neitzel. Auch die Macht der USA sei begrenzt. 31.08.2025 | 6:11 min

Angriff ukrainischer Marinedrohnen

Die Ukraine konzentrierte ihre Angriffe derweil auf Russlands Schwarzmeerküste. Ukrainische Marine-Drohnen griffen erfolgreich den Hafen von Noworossijsk und auch Tuapse an.

In Noworossijsk gelang es den Marine-Drohnen, in den Hafen einzudringen und FPV-Drohnen zu starten, bevor die russische Küstenverteidigung die Boote treffen konnte.

Russland erbeutete mindestens eine intakte Seedrohne und demonstrierte, wie die FPVs auf dem unbemannten Schiff platziert waren.

Seit mehr als drei Jahren beherrschen russische Angriffe den Alltag von Kindern und Jugendlichen in der Ukraine. Ein UNESCO-Projekt schafft für einige nun eine Auszeit vom Krieg. 28.09.2025 | 1:42 min

Ölindustrie primäres Ziel

In beiden Fällen standen Ziele aus der Ölindustrie im Vordergrund. In Noworossijsk wurde der Hauptsitz des Kaspischen Pipeline-Konsortiums getroffen, während sich in Tuapse eine Marine-Drohne in der Nähe eines Öltankpiers in die Luft sprengte.

Dr. Christian Mölling ... Quelle: DGAP ... ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Er forscht und publiziert seit über 20 Jahren zu den Themenkomplexen Sicherheit und Verteidigung, Rüstung und Technologie, Stabilisierung und Krisenmanagement. Für ZDFheute analysiert er regelmäßig die militärischen Entwicklungen im Ukraine-Konflikt. Dr. András Rácz ... Quelle: DGAP ... ist Associate Fellow im Programm Sicherheit und Verteidigung der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP) in Berlin. Er forscht und publiziert zu Streitkräften in Osteuropa und Russland und hybrider Kriegsführung.

Darüber hinaus griff die Ukraine im Laufe der Woche mit Langstreckendrohnen auch russische Raffinerien an. Die Raffinerie in Affipsky wurde erneut getroffen, ebenso wie die in Saratow und mehrere kleinere Öllager.

Außerdem trafen Langstreckendrohnen eine Pumpstation der Ölpipeline "Friendship" in der russischen Region Tschuwaschien.

Im Krieg spielen Drohnen eine Schlüsselrolle. Ukrainische und europäische Hersteller wollen nun enger bei der Entwicklung neuer Modelle kooperieren. 19.09.2025 | 1:30 min

Entwicklungen an den Frontabschnitten

Am Boden fanden sowohl in Pokrowsk als auch in Kupjansk schwere Kämpfe statt. In Pokrowsk gelang es den ukrainischen Streitkräften, bei Nowotoretske und Razine vorzustoßen und damit den russischen Vorstoß nördlich dieses Punktes, der noch im August stattfand, praktisch abzuschneiden.

Derzeit sind, soweit dies aus offenen Quellen rekonstruiert werden kann, Hunderte russischer Soldaten in drei kleineren Kesseln westlich und nordwestlich der Linie Nowotoretske-Razine eingekesselt. Da ihre Versorgungslinien bereits seit Wochen unterbrochen sind, ist es höchst unwahrscheinlich, dass Moskau verhindern kann, dass diese Truppen gefangen genommen oder vernichtet werden.

Drohnen könnten die Kampfkraft einzelner Soldaten zwar stärken, erklärt Dara Hassanzadeh, bislang gelinge das aber nicht flächendeckend. 18.09.2025 | 3:53 min

Im südlichen Teil der Donbass-Front rückten russische Truppen weiter in Richtung Pokrowsk vor, tiefer in die Region Dnipropetrowsk hinein. Sie nahmen Nowomykolaivka, Berezove und Kalynivkse ein und rücken langsam weiter nach Westen vor.

Auch um Kupjansk herum werden äußerst intensive Kämpfe geführt. Die Russen versuchen, weiter vorzustoßen, um die zerstörte Stadt auch von Westen her einzukreisen, während die Ukrainer darum kämpfen, dies zu verhindern. Während der Woche waren die Frontlinien weitgehend stabil, aber die Lage der Verteidiger ist äußerst kompliziert.

Aktuelle Meldungen zu Russlands Angriff auf die Ukraine finden Sie jederzeit in unserem Liveblog: