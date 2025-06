Israels Netanjahu: Tötung Chameneis "wird den Konflikt beenden"

Israels Premierminister Netanjahu scheint einen festen Plan zum Vorgehen in Iran zu haben.

Ein Teil der iranischen Gesellschaft teile das Feindbild Israel ihres Regimes nicht. Wegen der anhaltenden Angriffe gebe es enorme Unsicherheit, so Iran-Expertin Azadeh Zamirirad.

Netanjahu: "Wir tun, was wir tun müssen"

An einer anderen Stelle in dem Interview mit dem ABC-Journalisten Jonathan Karl sagte Netanjahu auf eine direkte Frage, ob Israel plane, Chamenei zu töten: "Wir tun, was wir tun müssen. Ich werde da keine Details erörtern."